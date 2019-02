communicode ist Partner auf dem "StrategyCircle Handel" 2019

(press1) - Essen, den 25.02.2019

Der diesjährige "StrategyCircle Handel" richtet sich an Entscheidungsträger und Lösungsanbieter zu den Themen E-Commerce, Category Management, Artificial Intelligence, Communication und Customer Service. Die Veranstaltung ermöglicht den Teilnehmern einen intensiven Austausch auf fachlicher Ebene.

Als Full-Service-Digitalagentur ist communicode hier Anbieter für Business Transformation und interaktive Kommunikationslösungen für B2B und B2C Unternehmen.

Die Herausforderung für Unternehmen, ihren Kunden ein überzeugendes Einkaufserlebnis zu bieten, ist ein Dauerthema. Der Verkauf von Lösungen statt Produkten im E-Commerce ist der Schlüssel zum Erfolg für Marken und Händler. Denn Kunden wollen relevante Informationen, ihre Touchpoints wählen und legen Wert auf guten Service. Um das zu erreichen, muss ein Umdenken in den Unternehmen stattfinden: Nicht einzelne Business Units, sondern alle Bereiche der Organisation erwirtschaften den Unternehmenserfolg gemeinsam. Unternehmensweit vernetzte IT-Systeme und Prozesse bilden die Infrastruktur dafür.

Digitalagenturen mit Full-Service Anspruch müssen dem ebenfalls Rechnung tragen. communicode weiß aus Erfahrung, dass Szenarien wie oben beschrieben, nur schrittweise umgesetzt werden können. Genauso wichtig ist aber auch die Erkenntnis, den Kunden in jeder Phase des Projektes und der Zusammenarbeit zu begleiten. Deshalb bietet die Full-Service Agentur strategische Beratung, Konzeption und Umsetzung sowie Betrieb und Maintenance der entwickelten Lösungen an. Agile Arbeitsweise in festen Kundenteams sorgt für Transparenz und schafft Vertrauen in die Geschäftsbeziehung.

Auf dem "StrategyCircle Handel" stehen die Consultants von communicode für Erfahrungsaustausch und konkrete Fragestellungen zu den Fokusthemen zur Verfügung. Sie möchten erfahren, wo die Entscheidungsträger aus den Unternehmen ihre Herausforderungen und Chancen sehen.



Über communicode:

Die BVDW zertifizierte Full-Service-Digitalagentur communicode AG aus Essen/NRW konzipiert und entwickelt Enterprise E-Business-Lösungen für Hersteller, Markenartikler und den Handel. Das Beratungs- und Dienstleistungsportfolio umfasst die Themen E-Commerce, Product Information Management, Content Management, Digital Marketing Management sowie Software Engineering für B2B und B2C. Mit über 100 Querdenkern und Kreativen realisiert communicode nachhaltige Lösungen auf Basis moderner Konzepte, durch agile Umsetzungsmethoden sowie technologischer und prozessualer Expertise. Führende Anbieter wie SAP Hybris, Shopware, riversand, CoreMedia, Adobe, CELUM und econda sind Technologie-Partner von communicode. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Vorwerk, Medion, Triumph, Olymp, Evonik, Grohe oder Turck.



Über Management Events und den "StrategyCircle Handel" 2019:

Die Welt wird immer digitaler, doch Management Events hat die Prämisse, dass die erfolgreichsten Geschäfte noch persönlich, also face to face, abgewickelt werden. Deshalb organisiert Management Events Foren und Veranstaltungen, auf denen Entscheider und Lösungsanbieter Geschäftspartner für ihre Anforderungen und Projekte finden. Die Mission ist es, durch die vorab analysierten gemeinsamen Interessen und Kompetenzen die wichtigsten Entscheider und Lösungsanbieter an einem Ort zusammenzuführen. Entscheider aus den TOP 500 Unternehmen, die besten Lösungsanbieter und Speaker aus den wichtigsten Branchen werden vor Ort sein. Die vorab geplanten und terminierten Meetings sind der Kern der Veranstaltung und können der Grundstein für eine gute Geschäftsbeziehung und ein erweitertes Netzwerk sein.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: