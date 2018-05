communicode lädt zur digitalen Fachkonferenz: "ThinkChange 2018 - Perspektiven der digitalen Transformation" in das Red Dot Design Museum auf Zollverein.

(press1) - Essen, 14. Mai 2018 - Die Full-Service-Digitalagentur communicode AG lädt zum 3ten Mal zum Wissensforum aus der Reihe "ThinkChange - Perspektiven der digitalen Transformation" in den Ruhrpott ein. Der communicode Partner SAP Hybris unterstützt als Sponsor das Event.



Die Konferenz findet am 21.06.2018 statt. Der offizielle Teil beginnt ab 13:45 Uhr und endet um 19:15 Uhr. Veranstaltungsort ist das Red Dot Design Museum Essen im Welterbe Zollverein, Areal A [Schacht XII], Kesselhaus [A7], Gelsenkirchener Straße 181 in 45309 Essen.



Emanzipation, Vernetzung und Digitalisierung eines jeden einzelnen Marktteilnehmers resultieren in neue Anforderungen für Unternehmen. Sie können nur durch Relevanz im Bewusstsein bleiben und digital Beziehungen aufbauen. Um ein Symbol für Marktteilnehmer zu sein, bedarf es sinnstiftender Information und kundenzentrierter Interaktion. Beim diesjährigem ThinkChange-Motto "The Core of Commerce" dreht sich daher alles um den Kunden. Gemeinsam mit namhaften Referenten aus Forschung, Wissenschaft und Praxis beleuchtet die communicode AG und Sponsoring Partner SAP Hybris, wie Servicemodelle heute aussehen müssen, um Menschen zu begeistern und wo künstliche Intelligenz und IoT heute schon unterstützen können, kundenzentrierter zu denken und zu handeln.



Bei der Veranstaltung stehen praxisbezogene und zukunftsweisende Beiträge von Prof. Dr. Maik Eisenbeiß, Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bremen und Prof. Dr. Rieck, Professor für Finance und Wirtschaftstheorie an der Frankfurt University of Applied Sciences auf der Agenda. Ergänzt werden die beiden wissenschaftlichen Beiträge von communicode und SAP Hybris mit Best Practices für effektive Customer-Servicemodelle und Inspirationen für kreative Maßnahmen.



Für weitere Informationen und zur Anmeldung zum ThinkChange-Event wurde die Website thinkchange.de eingerichtet.



Interessierte Presse- und Medienvertreter sind herzlich eingeladen am ThinkChange-Event 2018 teilzunehmen. In diesem Fall bitten wir um eine vorherige Information unter der E-Mail-Adresse pr@communicode.de oder der Telefonnummer +49 201 84188-171.

