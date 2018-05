communicode realisiert digitale Produkteinführung für das Nahrungsergänzungsmittel MEDOX(R) in Deutschland

(press1) - 30. April 2018 - Seit über 17 Jahren schwören zehntausende Abonnenten in Norwegen auf die Kraft der skandinavischen Wildheidelbeere, die reich an Anthocyanen ist. Jetzt ist das einzigartige Nahrungsergänzungsmittel im neuen Online-Shop unter http://www.medox.de auch in Deutschland erhältlich.

Seit dem 28. November 2017 wird das Nahrungsergänzungsmittel MEDOX® aus Norwegen auf dem deutschen Markt online vertrieben. Die Essener Full-Service-Digitalagentur communicode rüstete das Produkt mit einer ganzheitlichen Onlinestrategie für die digitale Zukunft. Als Leadagentur steuert communicode die Markteinführung und koordiniert die beteiligten Dienstleistungspartner.



Um die Erfolgsgeschichte des skandinavischen Nahrungsergänzungsmittels auch in Deutschland fortzusetzen, entwickelten die Essener einen Webshop nach neuesten Technologiestandards auf Basis von Shopware. Zum Leistungsumfang gehören Visual Design, Content Creation sowie die technische Realisation des Webshops.



Unter https://www.medox.de kann das Markenprodukt im Abonnement in vom Kunden selbstbestimmten Intervallen und dazu passenden Staffelpreisen erworben werden. In der Rolle als Full-Service-Agentur kreierte communicode zielgerichtete Kampagnen zur Markenbildung und Verkaufsförderung für Display Advertising und Social-Media. Darüber hinaus sind die hohen Ansprüche an den Kundenservice direkt in das Fulfillment eingeflossen. Das Customer Service Team von communicode übernimmt zunächst auch den Kundenservice für den MEDOX®-Shop. So wird gewährleistet, dass Kundenwünsche und Meinungen in zukünftigen Angeboten und Leistungen abgebildet werden können.

Auf Empfehlung von communicode wurde das Hosting des Online-Shops vom Operations-Team der Agentur in der Amazon AWS Cloud eingerichtet. AWS ermöglicht dem Kunden flexibel bzw. bei Bedarf, wie z.B. im Kampagnenrhythmus, zu skalieren und die geforderte Kapazität anzupassen.

communicode zeichnet sich für den reibungslosen Betrieb verantwortlich und leistet Service & Support.

"Mit communicode haben wir einen Partner gefunden, der nicht nur die technische Umsetzung des Online-Shops kompetent und zügig bewerkstelligt, sondern uns darüber hinaus mit seinem umfassenden Marketingwissen bei der Positionierung und Bewerbung des Produktes MEDOX® hervorragend unterstützt hat." Philipp Tomuschat, Projektleiter auf Kundenseite.



Über MEDOX®

MEDOX® ist ein einzigartiges Nahrungsergänzungsmittel aus Norwegen. Die MEDOX® Kapsel hat einen garantiert hohen Gehalt an Anthocyanen, dem Farbstoff aus Heidelbeeren und schwarzen Johannisbeeren. Anthocyane unterstützen den Körper dabei sich selbst zu helfen und beispielsweise die Gesundheit der Blutgefäße zu schützen. Die MEDOX® Kapseln wurden in Norwegen entwickelt und werden in einem patentierten Produktionsprozess der Firma MedPalett hergestellt. Das Markenprodukt ist in über 32 Ländern erhältlich und wird von der Evonik-Digital GmbH in Deutschland vertrieben.

Weitere Informationen finden Interessierte unter http://www.medox.de/

