communicode festigt Shopware-Partnerschaft auf der dmexco 2017

(press1) - Essen, 06. September 2017 - Die noch junge Partnerschaft mit Shopware hat communicode darin bestätigt, dass der Bedarf an Beratung, Umsetzungsexpertise und Full-Service-Dienstleistungen aus einer Hand, steigt.

Schnell wurde aus den Gesprächen mit interessierten Unternehmen klar: Neben E-Commerce Knowhow zu Konzeption, Realisation und Betrieb der Lösung sind Disziplinen wie Service Management, Cloud-Expertise, Online Marketing Spezialwissen und Data Management (PIM, MAM) entscheidend für die nachhaltige Performance und den Erfolg des E-Commerce Vorhabens.



B2B E-Commerce ist mehr als nur ein Shop

Im B2B Kontext nimmt die Komplexität noch weiter zu, Prozesse und Services im E-Business müssen hochindividuell an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst werden können. Shopware hat mit seiner B2B Suite in der Version 5 ein Framework entwickelt, das Enterprise Anforderungen Rechnung trägt: Denn es ist sinnvoll, die meist vielschichtigen Zusammenhänge zwischen Produktportfolios, Kundendaten und Auftragsabwicklung vom Shop-Frontend ins Backend zu verlagern. communicode als branchenunabhängig ausgerichtete Digitalagentur kann seine E-Commerce Expertise im B2B Segment nun auch mit Shopware voll ausspielen. Die Geschwindigkeit, in der heute Erfolge beim Kunden erzielt werden müssen und sich dessen Marktvariablen ändern, erfordern zudem schnelle, zielführende Umsetzungsmethoden, damit das Unternehmen im laufendem Geschäft flexibel bleibt und Unternehmensziele nachhaltig umgesetzt werden.



Shopware-Lösung unterstützt agile Entwicklungsmethoden

In einem stetig wachsenden, globalen Markt sind agil realisierte, massgeschneiderte IT-Lösungen und vernetzte Geschäftsprozesse der Schlüssel zum Erfolg.



"Shopware ist in vielerlei Hinsicht eine interessante Alternative zu anderen Shopsystemen, die im Enterprise-Segment vertreten sind", meint Michael Wolfframm, Director Business Solution bei communicode: "Insbesondere können mit Shopware innerhalb kurzer Zeit anspruchsvolle und für den Kunden leicht zu bedienende Online-Shops errichtet werden. Das kommt unseren Kunden unter anderem Zugute, wenn "Time to Market" ein wesentlicher Aspekt innerhalb des Projektes ist. Die Produktstrategie von Shopware ergänzt sich daher mit unserer Scrum-Entwicklungsmethode und unserem Konzept des agilen Festpreises."



Über Shopware AG:

Shopware 5 gilt als eines der besten Shopsysteme auf dem Markt und ist ein lebendiges Ökosystem. Eine schnell wachsende Gemeinschaft, die sich gegenseitig in ihren Ideen und ihrer Kreativität antreibt. Eine große Familie, die inzwischen viele tausend Mitglieder, Entwickler und mehr als 1.200 Vertriebspartner in ganz Europa umfasst. Jeden Tag trägt die Shopware-Community dazu bei, dass Shopware als Open Source Produkt ein kleines Stück besser wird und immer mehr Plugins zu den jetzt schon 2.000 Erweiterungen im Shopware Community Store hinzukommen.



Über die communicode AG:

Die BVDW-zertifizierte Essener Full-Service Digitalagentur communicode AG unterstützt mit 85 Mitarbeitern Unternehmen bei der Umsetzung von digitalen Geschäftsprozessen und modernen Online-Kommunikations- und Marketinglösungen. Der Schwerpunkt liegt auf Product-Information & Master Data Management, E-Commerce-Lösungen, Digital Marketing und Content Management für B2B und B2C Unternehmen. Seit 2003 realisiert communicode nachhaltige Lösungen auf Basis moderner Konzepte, durch agile Umsetzungsmethoden sowie technologischer und prozessualer Expertise. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Medion, Breuninger, Olymp, Witzenmann, Grohe, Triumph, Vorwerk oder Turck.

