mobivention: "2019 hat gezeigt, wie stark es in Unternehmen weiter app-wärts geht"

(press1) - Köln, 13.05.2020 - Kölner Full-Service App-Dienstleister mobivention blickt erneut auf ein Rekordjahr zurück



* Rund 20% Umsatzsteigerung gegenüber Vorjahr

* Umsatzrendite von über 12 Prozent

* EBITDA erreicht über EUR 430.000

* Optimistischer Ausblick für 2020, trotz Corona Pandemie



"Apps befinden sich weiter auf dem Vormarsch und sind Teil des sich immer weiter verstärkenden Digitalisierungstrends", betont mobivention-Geschäftsführer Dr. Hubert Weid, auch bekannt als Dr. App, gerne. Wie recht der App-Experte mit seiner Einschätzung hat, zeigt der aktuelle Jahresabschluss des Full-Service Dienstleisters für maßgeschneiderte App-Entwicklung mit Sitz in Köln. Dank des zunehmenden Einsatzes von Apps in Unternehmen und der damit weiter steigenden Nachfrage nach individuellen B2B-Apps konnte mobivention seinen Umsatz 2019 um rund 20 Prozent steigern.



Damit setzt sich die Erfolgsgeschichte von mobivention fort: Seit der Gründung im Jahr 2003 stehen die Zeichen bei mobivention auf Wachstumskurs. Heute bilden rund 30 Mitarbeiter aus den Bereichen Projektmanagement, Design, Entwicklung und Qualitätssicherung die Basis für den App-Erfolg. Als Hauptgeschäftsfeld hat sich die App-Entwicklung (native Apps, Hybridapps und PWAs) samt den dazugehörigen App Services wie etwa der App Design, App Marketing sowie App Wartung und Betrieb, herauskristallisiert. Mit seinem Full-Service-Ansatz und den maßgeschneiderten Apps "Made in Germany" hat sich mobivention auf dem weiter rasant wachsenden Markt der Enterprise Apps bestens etabliert und ist gut ins Jahr 2020 gestartet. Mittlerweile führt die Corona Pandemie zu Herausforderungen, für das Gesamtjahr bleibt mobivention jedoch bei einer positiven Prognose.



Von Industrie bis zu öffentlichen Auftraggebern

Wie vielfältig und branchenübergreifend mobivention arbeitet, zeigt die Liste seiner App-Entwicklungen. Von der kleinen App zur Kundenansprache bis hin zur hochkomplexen, multimedialen App mit Serveranbindung finden sich alle Abstufungen unter den Referenzprojekten. Alle Leistungen werden vor Ort in Köln erbracht.



Zu den Hauptprojekten des Geschäftsjahres 2019 zählen unter anderem:



- die Entwicklung von Spielscheinvorbereitungs Apps für LOTTO Baden-Württemberg und LOTTO Rheinland-Pfalz

- die Entwicklung einer Fluggastrechte App für die Verbraucherzentrale NRW

- die Erstellung eines UI / UX - Designs für eine App des Umweltbundesamts

- die Entwicklung für eine Kundenservice App eines international tätigen Herstellers von Vakuumpumpen

- die Entwicklung einer App zur Lead Generierung für einen Hersteller aus der Dental-Industrie

- die Unterstützung von Vaillant beim App Marketing für eine neue App

- diverse Updates und Weiterentwicklungen für unsere Bestandskunden u.a. Techniker Krankenkasse, Deutsche Telekom, Staatliche Lotterieverwaltung in Bayern



Einen weiteren Beitrag leisten laufende Wartungs- und Betriebsleistungen, die mittlerweile einen signifikanten Umsatz- und Ergebnisbeitrag liefern.



Hinzu kommen laufende Projekte, u.a. für congstar, DB Schenker und REWE Systems.



App Entwicklung als Teil des Digitalisierungstrends

"Das Jahr 2019 hat gezeigt, wie stark der Digitalisierungstrend in Unternehmen mittlerweile ist und dass Apps dabei oft eine wesentliche Rolle spielen", kommentiert Dr. Hubert Weid die großartige Jahresbilanz. "Wir konnten 2019 eine anhaltend starke Nachfrage nach maßgeschneiderten Business Apps verzeichnen und haben uns auch personell entsprechend erweitert. Dabei setzen wir auch in Zukunft auf Apps 'Made in Germany', in unserem Fall 'Made in Köln'. Was unsere Kunden an dieser Tatsache besonders zu schätzen wissen, sind die kurzen Kommunikations- und Abstimmungswege und die Sicherheit in Bezug auf die hier geltenden Datenschutzbestimmungen. Auf dieser Vertrauensbasis begleiten wir unsere Kunden auf der gesamten Reise hin zum app-basierten Unternehmen. Wir verstehen uns als Agentur, die nicht nur Apps entwickelt, sondern gemeinsam mit dem Kunden mobile Strategien entwickelt. Und auch nach Fertigstellung der App/Apps bleiben wir an der Seite unserer Kunden, unterstützen beispielsweise bei der Einführung der App im Team oder kümmern uns um regelmäßige Updates beziehungsweise Erweiterungen." Auch für 2020 wagt Dr. Hubert Weid eine optimistische Prognose: "Wir gehen davon aus, dass sich der derzeitige Wachstumsschub nach Ende der Corona Pandemie weiter verstärkt. Der Business-App-Markt ist zwar wettbewerbsintensiv, hält das Potenzial aber bereit. Außerdem konnten wir uns in den letzten Jahren in den verschiedensten Branchen einen Namen machen. Unsere namhaften Referenzen und unsere motivierten App-Einsätze überzeugen und ich darf verraten, dass wir schon jetzt verschiedene Großprojekte für 2020 auf der Agenda haben."



Partnerschaften

Zur Unterstreichung unsers langfristigen Engagements im Lotteriebereich ist mobivention Ende 2019 der European Lotteries Association beigetreten. Außerdem hat das Unternehmen mit dem Aufbau von Partnerschaften, u.a. mit ELO Touch und Digital Ocean, begonnen. Damit ist mobivention in der Lage, in einem App Projekt Hardware, Software und Server-Infrastruktur aus einer Hand anzubieten. Dies wird insbesondere bei größeren Projekten mehr und mehr nachgefragt.





