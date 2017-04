Home IT/Technik/Interaktiv mobivention GmbH Pressekontakt: Bibiana Hesseler Gottfried-Hagen-Str. 24 51105 Köln Tel: 0221-67781120 Fax: bhesseler@mobivention.com http://www.mobivention.com

Köln, 27.04.2017 - Seit Januar 2017 ist der neue Suzuki Ignis auf dem deutschen Markt und hat direkt Bekanntschaft mit dem Thema "Mobile Marketing" gemacht. Und zwar in Form der vom Kölner Software-Dienstleister mobivention entwickelten "Suzuki Ignis Promotion App". Die Systemlösung besteht aus einem speziellen Tablet, der Android-App selbst sowie drei direkt am Auto angebrachten Beacons und unterstützt die Suzuki-Partner bei der Vorstellung des neuen Mirco SUV Suzuki Ignis. Durch ein integriertes Gewinnspiel werden via App-Nutzung durch Endkunden gleichzeitig Leads für das CRM-System von Suzuki generiert.



mobivention hat für den japanischen Fahrzeughersteller 2016 bereits die "Suzuki Motorrad App" entwickelt. Nach dem überzeugenden Erfolg der B2C-App für Suzuki Motorrad-Kunden und Motorradfahrer im Allgemeinen steht dieses Mal die Autosparte von Suzuki im Fokus und hier insbesondere der neue Suzuki Ignis. Mithilfe eines speziell für den Anwendungsfall ausgewählten Tablets können Endkunden den neuen Micro SUV direkt am Point-of-Sale erkunden - und durch die Beantwortung von kontextbezogenen Fragen an einem Gewinnspiel teilnehmen. Damit das funktionieren kann, nutzt auch die "Suzuki Ignis Promotion App" wieder die Beacon-Technologie für ortsbasierte Features.



Die Funktionen der Promotion App

Am Kofferraum, im Innenraum des Fahrzeugs und am Radkasten des Vorderrads sind Beacons als Art Info-Punkte verklebt, die mit dem Tablet über Bluetooth verbunden sind. Sobald sich ein Endkunde einem Beacon auf bis zu 50 cm nähert, wird ihm eine Frage angezeigt, die er richtig beantworten muss - zum Beispiel "Wie heißt das Fahrzeugsegment, das der neue Suzuki Ignis begründet?" oder "Was macht den Kofferraum des neuen Suzuki Ignis so besonders?". Sobald der Autohaus-Kunde alle Fragen richtig beantwortet hat, kann er seine Kontaktdaten eintragen, um am Ignis Gewinnspiel teilzunehmen. Nach expliziter Freigabe durch den Nutzer kann Suzuki die Daten wiederum über einen Dual-USB-Stick aus dem lokalen Speicher des Tablets exportieren und in seine Marketing-Datenbank importieren. Suzuki erhält damit die Möglichkeit, Interessenten auch nach dem Gewinnspiel über News und Updates zu informieren.



"Bei der Entwicklung der Promotion App für Suzuki gab es zwei wesentliche Zielvorgaben: die Besucher der Suzuki Autohäuser erstens mit den Ignis-Fahrzeugen in Berührung bringen und sie zweitens bis zu einer Teilnahme am Gewinnspiel führen. Die App musste also ortsbasiert funktionieren, heißt: automatische Anzeige beim "Sich Nähern". Deshalb haben wir Beacons für die Steuerung von In-App Content eingesetzt. Zum anderen benötigte die App ein User Interface, das Lust auf das Entdecken des neuen Ignis macht, einfach zu bedienen ist und zur Eingabe der persönlichen Daten motiviert. Ein Element der App ist deshalb beispielsweise der 'Start Engine'-Button, um die App wie ein Auto anlassen zu können. Eine weiterer Door Opener sind sicherlich die teils amüsanten Antwortmöglichkeiten auf die gestellten Fragen", berichtet mobivention-Geschäftsführer Dr. Hubert Weid.



"Way of Life" mit der Promotion App

Auch seitens Suzuki ist man zufrieden mit der App und bereits gespannt auf das Ergebnis der Promotion-Kampagne: "Zum Way of Life von Suzuki gehört auch die Digital Experience. Wir wollen unsere Fahrzeuge real und digital erfahrbar machen und unsere Kunden interaktiv einbinden. Dies gelingt uns mit der Promotion App, die voll unseren Vorstellungen entspricht. mobivention ist ein sehr zuverlässiger Partner und hat die App für uns in kürzester Zeit entwickelt. So konnten wir pünktlich zum Launch des Ignis auch mit der mobilen Promotion in unseren Autohäusern starten", sagt Janine Ruschke, Dealer Marketing Consultant bei Suzuki Deutschland.



Die Promotion App in der Anwendung

Die Suzuki Ignis Promotion App ist bundesweit inzwischen auf verschiedenen Events und bei zahlreichen Händlern im Einsatz. Das positive Feedback bestätigt den Mehrwert, den das App-System für die Promotion am Messestand oder den Abverkauf in Autohäusern bietet.



Eine dieser App-Erfolgsgeschichten ist die Frühjahrs-Ausstellung 2017 der Messe Kassel: "Die Besucher hatten dank der Promotion App die Möglichkeit, das Fahrzeug intensiver kennenzulernen. Das hat sie an unseren Suzuki Stand gelockt, weil die Neugier geweckt wird", berichtet Nelli Bauer, Dealer Marketing Consultant Automobile. "Es hat sich schnell gezeigt, dass die Interessenten bewusst auf die Suche nach den drei Info-Punkten am Fahrzeug gingen. Auf Basis der App konnten wir unsere Kunden und potenziellen Kunden im nächsten Schritt dann umfassend beraten und sie schließlich per Probefahrt vom Ignis überzeugen. Die erste Berührung erfolgte also über die Experience am Endgerät und ging im nächsten Schritt über in die persönliche Beratung. Eine effektive Kombination!" Anfragen:

Über mobivention

mobivention ist ein international führender Anbieter von Apps für Smartphones und Tablets. Das 2003 gegründete Unternehmen gilt als Innovationsführer im Markt. Sein Produktangebot umfasst die Konzeption, Entwicklung und Vermarktung von mobilen Strategien. Zu den unterstützten Produkten gehören Apps, Web-Apps, Mobile Webseiten, Responsive Webseiten und Facebook Apps. Zum Kundenkreis gehören namhafte Kunden aus den folgenden Bereichen: App-Stores, Mobilfunk-Netzbetreiber, Industrieunternehmen und Werbeagenturen.

