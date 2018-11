dkd Internet Service GmbH gewinnt TYPO3 Award 2018

(press1) - 2. November 2018 - Bei der diesjährigen TYPO3 Konferenz T3CON18 wurden wieder die begehrten TYPO3 Awards in 13 Kategorien vergeben. Der TYPO3-Award wurde in diesem Jahr am Abend des 30. Oktober im Admiralspalast in Berlin verliehen. Dazu wurden die eingereichten TYPO3-Projekte von einer neutralen Fach-Jury nach verschiedenen Kriterien bewertet.



In den drei Kategorien "Best eCommerce TYPO3 website", "Best Campaign TYPO3 website" und "Best Government TYPO3 website" wurden Projekte von dkd für den Preis nominiert.



In gleich zwei Kategorien konnte dkd den begehrten Preis gewinnen. Dies waren



* Die Website "Hessen Tourismus" in der Kategorie "Best eCommerce TYPO3 website"

* Die Kampagnenwebsite "RMV On" des Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) in der Kategorie "Best Campaign TYPO3 website"





Links:

* https://www.hessen-tourismus.de

* https://www.rmv-on.de/





Über die dkd Internet Service GmbH



dkd - Die TYPO3-Experten!

Die dkd Internet Service GmbH ist eine auf TYPO3 spezialisierte Digitalagentur in Frankfurt am Main, die komplexe Firmen-Websites plant, erstellt und betreibt. Mit einem multidisziplinären Team aus Designern, Kommunikationsspezialisten und Entwicklern bietet die dkd alles, was aus einem guten Webauftritt einen perfekten macht.

Angefangen bei der ersten groben Ideenskizze, über das Design, bis hin zur Erstellung hochkomplexer Seiten mit integriertem Shop-System. Seit ihrer Gründung 1998 hat die dkd mehr als 1.300 Projekte für über 700 Kunden erfolgreich begleitet, darunter so namhafte Unternehmen wie:



- ACO Serverin Ahlmann GmbH & Co. KG

- Alliance Healthcare Deutschland AG - BRITA GmbH

- DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH

- Frankfurt University of Applied Sciences

- HA Hessen Agentur GmbH

- LDI Landesregierung Rheinland-Pfalz

- Minebea Intec GmbH

- SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT

- VGF - Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

- uvm.



Zur Zeit beschäftigt die dkd rund 60 Mitarbeiter aus den Bereichen Development, Kommunikation und Design.



