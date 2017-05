FOCUS und Statista: dasauge ist wieder "Top-Karriereportal"

(press1) - Berlin, 16. Mai 2017 - dasauge gehört auch 2017 wieder zu den besten Karriereportalen Deutschlands. Dies ergab eine Statista-Befragung von Kandidaten, Personalverantwortlichen und Personaldienstleistern im Auftrag des FOCUS.



Das Nachrichtenmagazin FOCUS hat für FOCUS BUSINESS "Gehalt & Karriere 2017" die besten Personaldienstleister und Karriereportale 2017 ermittelt. Als einziges Spezialangebot für die Kreativbranche bekam der Stellenmarkt des Designportals dasauge hierbei eine Empfehlung als "Top-Karriereportal" und wurde damit nach 2015 und 2016 das dritte Mal in Folge ausgezeichnet.



"Sehr hohe" Weiterempfehlungsbereitschaft



Die Marktforscher das Hamburger Instituts Statista befragten Personalverantwortliche in Unternehmen, externe Personaldienstleister und Kandidaten, die Jobportale für die Stellensuche verwenden. "Top-Karriereportal 2017" konnten nur Portale werden, die hinsichtlich der Kriterien Bekanntheit, Nutzungsintensität, Internetseite, Suchergebnisse und Weiterempfehlungen überzeugen konnten. dasauge Stellenmarkt erreichte hierbei Bestnoten und eine "sehr hohe" Weiterempfehlungsbereitschaft sowohl bei Kandidaten als auch bei Personaldienstleistern.



dasauge



dasauge wurde bereits 1997 gegründet und hat sich vom Start weg als führendes Kreativportal etabliert. Zu Beginn ein reines Branchenverzeichnis für Design, Fotografie und Werbung, kamen mit wachsendem Erfolg laufend neue Funktionalitäten hinzu. Heute zählt dasauge.de mit seinen internationalen Ablegern im deutsch-, englisch- und spanischsprachigen Ausland zu den größten Kreativ-Communitys im Netz. Berühmt wurde dasauge nicht zuletzt auch für seinen Stellenmarkt und die Werkschau, in der sich Kreative mit ihren Arbeiten vorstellen können.