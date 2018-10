Sybit zeigt SAP C/4HANA auf der SAP Customer Experience LIVE

(press1) - Radolfzell, 1. Oktober 2018. SAP Gold Partner Sybit nimmt am 10. und 11. Oktober an der SAP® Customer Experience LIVE in Barcelona teil. In der Fira Barcelona am Stand G4 präsentieren die Experten des Beratungsunternehmens ihr Know-how für die ganzheitliche Customer Journey mit SAP C/4HANA.



Die Veranstaltung ist der Treffpunkt für Experten und Entscheidungsträger für die Bereiche Sales, Service, Marketing - dem Kerngeschäft der Sybit GmbH. Dabei setzt das Beratungshaus stets auf neueste SAP-Technologien, aktuell SAP C/4HANA®. Einblicke über den erfolgreichen Einsatz der Lösungssuite gibt Robert Geppert, Chief Customer Officer der Sybit, in seinem Vortrag "End2End Customer Experience at INDEX Group with SAP C/4HANA" am 10. Oktober um 15:35 Uhr in Halle 8, Keynote Theater District, Stage 6.



"Wir sind sehr stolz, unsere Lösungskompetenz auf der SAP® Customer Experience LIVE, dem CRM-Event des Jahres, zu präsentieren. SAP C/4HANA bedeutet einen echten Quantensprung für unsere Kunden, denn es ist die Plattform für eine ganzheitliche Customer Journey wie wir sie schon seit 18 Jahren in unseren Projekten vorantreiben," sagt Geppert.



Besucher am Stand der Sybit erfahren, wie der SAP Partner die Digitalisierung und Gestaltung einer End2End-Kommunikation mit ihren Kunden umsetzt. Zudem zeigen die Experten live im System wie Customer Experience zielführend und effizient gestaltet werden kann. Interessenten erhalten außerdem eine kostenlose Potentialanalyse. Diese gibt Aufschluss über den Grad der Digitalisierung im Unternehmen und über die Möglichkeiten, auf Basis der passenden Plattform das volle Kundenpotential auszuschöpfen.



Sybit zählt zu den Top 20-Digitalagenturen in Deutschland. Als Architekten digitaler Kundenprozesse setzt das Beratungsunternehmen erfolgreiche Projekte im B2B um. Das Portfolio reicht von der Strategieberatung über Prozessgestaltung und Implementierung bis hin zum Application Management.



Weitere Informationen und Terminvereinbarung unter:

www.sybit.de/events/sybit-events/sap-customer-experience-live oder per E-Mail an: event@sybit.de.

Sybit ist der Digitalspezialist für den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen mit SAP C/4HANA, der SAP Customer Experience Lösungssuite. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Radolfzell am Bodensee zählt zu den Top 20 Digitalagenturen Deutschlands. Das Portfolio des SAP Gold-Partners umfasst die ganzheitliche Prozessberatung in den Themenfeldern CRM und E-Commerce von der Analyse und Strategieplanung über Design, Implementierung und tiefe Integration bis hin zu umfassendem Application Management Service.Rund 180 Mitarbeiter beraten renommierte Kunden, vornehmlich Konzerne und weltweit agierende Mittelständler aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der High-Tech-Industrie, dem Automobilsektor oder der Medizintechnik. Sybit ist Teil der itelligence AG, einem der weltweit führenden SAP-Beratungshäuser mit rund 7.200 hochqualifizierten Mitarbeitern und Niederlassungen in 25 Ländern.Pressekontakt:Sybit GmbHKatrin GutberletSankt-Johannis-Straße 1-578315 RadolfzellTel. +49 (0) 7732 9508-293Fax: +49 (0) 7732 9508-111