Customer Experience hautnah: Sybit auf der DMEXCO

(press1) - 30. August 2018 - Anwender im Fokus - am 12./13. September in Köln



Am 12. und 13. September zeigt das IT-Beratungsunternehmen Sybit auf der DMEXCO in Köln, wie Kunden langfristig begeistert, Ziele effizient erreicht und Lösungen zielgerichtet eingesetzt werden. Am Stand E-019 in Halle 6.1 treffen Besucher auf die Experten des SAP Gold-Partners.



Die DMEXCO ist der Treffpunkt aller wichtigen Entscheidungsträger aus Digital Business, Marketing und Innovation. Unter dem Motto "Take C.A.R.E." stellt die DMEXCO die Bedürfnisse der Anwender in der digitalen Wirtschaft in den Mittelpunkt. Diesem Thema folgt die Sybit mit ihrem diesjährigen Highlight: Interessierte erhalten am Stand eine kostenlose Potentialanalyse. Dabei stellen die Experten des Beratungshauses den Digitalisierungsgrad im Unternehmen dar und analysieren Möglichkeiten für künftige Erfolge auf Basis einer ganzheitlichen Customer Journey.



Wie Unternehmen Marketing Automation sinnvoll einsetzen, ihr Digital Business weit über einen Onlineshop hinaus gestalten und nachhaltiges Customer Engagement effizient umsetzen - das sind die Key-Themen am Stand E-019 in Halle 6.1. Sybit zählt zu den Top 20-Digitalagenturen in Deutschland und setzt seit 18 Jahren erfolgreiche Projekte im B2B um. Als Mitglied der itelligence group ist Sybit der Experte für Customer Experience.



Weitere Informationen und Terminvereinbarung unter: https://www.sybit.de/dmexco18 oder per E-Mail an: event@sybit.de.

Downloads zu dieser Pressemitteilung:

Sybit ist der Digitalspezialist für den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen mit innovativen SAP Lösungen für Customer Engagement und Commerce. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Radolfzell am Bodensee zählt zu den Top 20 Digitalagenturen Deutschlands. Das Portfolio des SAP Gold-Partners umfasst die ganzheitliche Prozessberatung in den Themenfeldern CRM und E-Commerce von der Analyse und Strategieplanung über Design, Implementierung und tiefe Integration bis hin zu umfassendem Application Management Service.Rund 180 Mitarbeiter beraten renommierte Kunden, vornehmlich Konzerne und weltweit agierende Mittelständler aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der High-Tech-Industrie, dem Automobilsektor oder der Medizintechnik. Sybit ist Teil der itelligence AG, einem der weltweit führenden SAP-Beratungshäuser mit rund 7.200 hochqualifizierten Mitarbeitern und Niederlassungen in 25 Ländern.Pressekontakt:Sybit GmbHKatrin GutberletSankt-Johannis-Straße 1-578315 RadolfzellTel. +49 (0) 7732 9508-293Fax: +49 (0) 7732 9508-111