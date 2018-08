Sybit als "Top-Consultant" ausgezeichnet

(press1) - 3. Juli 2018 - Sybit zählt zu den besten Beratern für den Mittelstand / Bundespräsident a. D. Christian Wulff gratuliert.

Radolfzell, 2. Juli 2018. Laut Beratervergleich TOP CONSULTANT gehört Sybit erneut zu den besten Mittelstandsberatern Deutschlands. Die Auszeichnung erhielt das Unternehmen auf Grundlage einer wissenschaftlich fundierten Kundenbefragung. Im Rahmen der offiziellen Preisverleihung auf dem 5. Deutschen Mittelstands-Summit in Ludwigsburg gratulierte Bundespräsident a. D. Christian Wulff dem Geschäftsführer Thomas Regele zu diesem Erfolg.

Professionalität, Kompetenz und natürlich zufriedene Kunden - das sind die zentralen Kriterien des Beratervergleichs TOP CONSULTANT. Sybit schaffte auch in diesem Jahr den Sprung in die Riege der Top-Consultants. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2000 haben sich die Radolfzeller Berater vor allem mit ihrer Expertise im Bereich SAP-Lösungen für kundenzentrierte Prozesse - von CRM über Service bis hin zu E-Commerce - einen Namen gemacht. Mit diesen Lösungen für Customer Engagement & Commerce (CEC) werden Produzent, Lieferant und Kunde umfassend vernetzt.

"Das Thema Digitalisierung stellt unsere Kunden vor enorme strategische und technische Herausforderungen. Wir unterstützen sie dabei, ihre Prozesse in Marketing, Vertrieb und Service effizient zu gestalten, digitale B2B-Marktplätze erfolgreich aufzubauen und den Anwendern nutzerfreundliche Tools zur Verfügung zu stellen", sagt Thomas Regele, Geschäftsführer der Sybit. Das IT-Beratungsunternehmen zählt zu den Top 20 Digitalagenturen in Deutschland und ist SAP Gold-Partner. Die große Mittelstands-Expertise, insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau, ist eine weitere Kernkompetenz des Unternehmens.

Welche Unternehmen mit dem TOP CONSULTANT-Siegel ausgezeichnet werden, entscheidet die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs: Prof. Dr. Dietmar Fink und Bianka Knoblach. Die beiden Geschäftsführer der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn befragen im Auftrag von compamedia Referenzkunden der teilnehmenden Beratungsunternehmen. Das TOP CONSULTANT-Siegel wird nur an Beratungshäuser verliehen, die hierbei ein sehr gutes oder gutes Ergebnis erzielen. In diesem Jahr werden insgesamt 111 Unternehmen ausgezeichnet, 142 Kandidaten hatten sich beworben.

Weitere Informationen: http://www.sybit.de