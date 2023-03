Experience Day am 27. April in Stuttgart

Deutschlands stärkste Wirtschaftsregion braucht ein gescheites Digitalevent. Mit diesem Vorsatz hat die DigitalNativeAlliance, eine Agenturgruppe mit Schwerpunkt Digital Business & Digitalisierung, den Experience Day ins Leben gerufen. Am 27. April 2023 findet erstmals der Erfahrungsaustausch für den Mittelstand in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart statt.



Von 10:00-17:30 Uhr können Entscheider aus dem deutschen Mittelstand, und die, die es werden wollen, spannenden und lehrreichen Vorträgen von Top-Speakern aus verschiedenen Branchen zuhören. So erzählt unter anderem Fabian Huber von Unibev die Geschichte hinter dem BraTee, dem erfolgreichsten Eistee Deutschlands und Matthias Gebhard zeigt den Weg von BERGFREUNDE zum Klimachampion auf. Zudem können sie interessante Masterclasses besuchen und als Fußballfan auch ein Selfie im Stadion aufnehmen.



Der bekannte Zukunftsjäger Lukas Pierre Bessis führt durch das Programm, das von Entscheidern getragen wird, die die digitale Transformation bereits erfolgreich bewältigt haben.



Der Experience Day ist für alle, die ihr Unternehmen weiterbringen und Stillstand vermeiden wollen, dabei auch noch gerne Netzwerken. Der Fokus liegt klar auf dem "Lernen & Austauschen" Aspekt. Sales Pitches und ähnliches sind hier fehl am Platz.



Wer nach dem lehrreichen Tag noch weitermachen will, den erwartet von 17:30-23:00 Uhr eine große und lustige Loge auf dem Stuttgarter Frühlingsfest, alles bereits im Ticket inkludiert.



Link zur Eventseite: https://digitalnativealliance.com/dna-experience-day/