OpenEMM 23.10: Neue Version der kostenfreien Software für E-Mail-Marketing und Automation

OpenEMM ist seit 2006 die Software für individuelle und automatisierte E-Mail-Kommunikation zum Nulltarif, denn aufgrund der Open-Source-Lizenz ist OpenEMM dauerhaft kostenfrei. Auch die DSGVO-Konformität ist durch eigene Datenschutzfunktionen sichergestellt. Der halbjährliche Releasezyklus sorgt dafür, dass OpenEMM stets auf dem aktuellen technischen und rechtlichen Stand ist.



OpenEMM-Nutzer können frei entscheiden, wo und wie sie die Software betreiben möchten und haben damit die Themen Datenschutz und Datensicherheit komplett unter Kontrolle. Der direkte Zugriff auf den Quellcode erlaubt Sicherheitsinspektionen und eigene Anpassungen. Damit ist der OpenEMM ein wichtiger Baustein für die digitale Souveränität.



Der neue OpenEMM: Mehr Funktionalität bei verbesserter Usability

Die Highlights der neuen Version 23.10:



Der Kampagnen-Manager als grafisches No-Code-Tool zum Entwerfen automatisierter Workflows wurde deutlich erweitert: Optimierung der Darstellung, mehr Ausführungsoptionen und neue Statistiken.

als grafisches zum Entwerfen automatisierter Workflows wurde deutlich erweitert: Optimierung der Darstellung, mehr Ausführungsoptionen und neue Statistiken. Die Mailing-Auswertung wurde um eine Tabelle erweitert, die für jeden Empfänger eines Mailings Daten zu Bounces, Zustellungen, Öffnungen, Klicks und Abmeldungen aufführt. Diese Tabelle lässt sich auch exportieren.

Für den Testversand gibt es jetzt verschiedene neue Optionen, um Mailings mit Zielgruppen-abhängigen Inhalten noch schneller und komfortabler testen zu können.

Die Schnittstellen für SOAP-Webservices und RESTful-Webservices wurde um neue Funktionen erweitert.

Installation, Konfiguration und Tuning

Beratung SPF, DKIM, DMARC und BIMI

Entwicklung von Schablonen für Mailings und Formulare

Anwender-Schulungen

Migration von OpenEMM auf EMM Inhouse/SaaS

den E-Mail Creator mit Layout Builder und Mediapool für eine Baustein-basierte Mailing-Erstellung per Drag & Drop

eine HTML-Schnittstelle zur automatisierten Befüllung von Inhaltsbausteinen in Mailings (z.B. per CMS)

in Mailings (z.B. per CMS) ein Modul für den automatisierten Daten-Import und -Export zum Datenaustausch mit externen Systemen wie CRM, ERP, Online-Shops, etc.

zum Datenaustausch mit externen Systemen wie CRM, ERP, Online-Shops, etc. erweiterte Funktionalität für die SOAP- und RESTful-Webservices , um auch große Datenmengen bewegen und die zusätzlichen OpenEMM-Plus-Funktionalität ansprechen zu können

, um auch große Datenmengen bewegen und die zusätzlichen OpenEMM-Plus-Funktionalität ansprechen zu können eine Webhooks-API , um Drittsysteme über die Reaktionen der E-Mail-Empfänger auf die versendeten E-Mails zu informieren

, um Drittsysteme über die Reaktionen der E-Mail-Empfänger auf die versendeten E-Mails zu informieren eine SMTP-Schnittstelle , um die E-Mails von Legacy-Systemen aufzunehmen und zu veredeln (Darstellung, Bounce-Management, Link-Tracking, etc.)

, um die E-Mails von Legacy-Systemen aufzunehmen und zu veredeln (Darstellung, Bounce-Management, Link-Tracking, etc.) eine erweiterte Mandantenkonfiguration für ca. 30 individuelle Konfigurationen zu Datenschutz, Datensicherheit und sonstigen Voreinstellungen

Für alle, die ihre E-Mail-Kommunikation automatisieren möchten, ist der OpenEMM ein Baustein zur digitalen Souveränität. Die Software löst den Anwender aus der Abhängigkeit von Cloud-Betreibern mit unklaren Standorten und intransparenten Sicherheitskonzepten. So können die Nutzer selbst bestimmen, wo und wie ihre Daten gespeichert werden.

Diese Unabhängigkeit von Dritten und die Offenlegung des Quellcodes sorgen zum einen für maximale Datensicherheit. Zum anderen erlauben sie die Anpassung und Integration der Software für individuelle Anforderungen.

Auch das Verwaltungstool OMT (OpenEMM Maintenance Tool) wurde erweitert und bietet nun zusätzliche Statusinformationen, erlaubt die Einstellung weiterer Konfigurationsparameter und checkt Prüfsummen der Download-Pakete. Mit dem OMT lassen sich auch die Logos des OpenEMM für einenaustauschen, was die kommerzielle Nutzung durch Agenturen und Systemhäuser erleichtert.OpenEMM-Anwender können neben dem kostenlosen Support-Forum auch kostenpflichtige Support-Leistungen von AGNITAS in Anspruch nehmen, wenn sie selbst nicht die Ressourcen dafür aufbringen können oder wollen. AGNITAS bietet Unterstützung in folgenden Bereichen:Mit der neuen Version OpenEMM 23.10 bietet AGNITAS als Entwickler des OpenEMM erstmals zusätzliche kommerzielle Module an, wie z.B.Für OpenEMM-Nutzer, denen Leistungsumfang oder Performance des OpenEMM oder OpenEMM Plus nicht ausreichen, offeriert AGNITAS ein nahtloses Upgrade auf die Lizenzversion des großen Bruders EMM (E-Marketing Manager), die auch Mandanten- und Multiserver-fähig ist.OpenEMM eignet sich gleichermaßen für Newsletter, mehrstufige Kampagnen, Transaktions-Mails, Servicemails und Autoresponder. Ein integrierter WYSIWYG- und ein HTML-Editor unterstützen bei der Gestaltung von Mailings und Formularen. Zahlreiche grafische und tabellarische Statistiken ermöglichen eine detaillierte Erfolgsauswertung. Dabei ist die DSGVO-Konformität stets sichergestellt.Mit Hilfe des intuitiven Kampagnen-Managers können Anwender selbst komplexe E-Mail-Kampagnen planen. So lassen sich E-Mails beispielsweise durch einen Stichtag oder eine bestimmte Handlung, wie z.B. eine Online-Bestellung, ein Abonnement oder eine Service-Anfrage, auslösen. Für mehrstufige Kampagnen sind, abhängig von Reaktionen, unterschiedliche Ausführungswege definierbar. Auch A-/B-Tests mit automatischer Optimierung lassen sich mit dem Kampagnen-Manager einfach umsetzen.Schnittstellen wie die SOAP oder RESTful API ermöglichen die Anbindung des OpenEMM an Drittsysteme wie CRM oder Shop. Da der Quellcode öffentlich ist, können Nutzer nach Belieben Änderungen und Erweiterungen daran vornehmen.Mit dem OMT-Verwaltungstool lässt sich der OpenEMM auf preiswerten Linux-Servern installieren, konfigurieren, verwalten und aktualisieren. Dank einer OVA-Version kann OpenEMM über die Open-Source-Virtualisierung VirtualBoxTM auch unter Windows oder anderen Betriebssystemen installiert werden. Ein gesonderter E-Mail-Versanddienstleister ist nicht erforderlich, so dass durch den E-Mail-Versand keine zusätzlichen Kosten anfallen.Um den maximalen Nutzen aus der Software zu ziehen, ist OpenEMM ausführlich dokumentiert, von der Installations-Anleitung über das Benutzerhandbuch bis hin zu einer kontextbezogenen Online-Hilfe jeweils in deutscher und englischer Sprache. Zudem unterstützen zahlreiche Video-Tutorials die Anwender bei verschiedenen Aufgaben. Über das kostenlose Support-Forum können sich OpenEMM-Nutzer außerdem zu Tricks und Tipps sowie bei Problemen austauschen.Die AGNITAS AG wurde 1999 in München gegründet und hilft ihren Kunden bei der Digitalisierung. Dazu entwickelt und betreibt AGNITAS Software für große Unternehmen und Konzerne, hauptsächlich aus den Branchen eCommerce, Medien, Banken, Versicherungen und Energieversorger sowie für den öffentlichen Sektor.AGNITAS bietet mit OpenEMM, OpenEMM Plus und EMM ("E-Marketing Manager") eine Marketing-Automation-Software, die sich bis hin zu komplexen Multi-Channel-Kampagnen per E-Mail, Web Push, SMS und Print ausbauen lässt. Die Software gibt es für jedes Budget und Kundenbedürfnis in der passenden Variante: kostenlos als Open Source, als kommerzielle Lizenz, Public Cloud und Private Cloud.AGNITAS AGMartin AschoffTel: +49 (0) 89/55 29 08-0Fax: +49 (0) 89/55 29 08-69E-Mail: maschoff@agnitas.deWeb: https://www.agnitas.de