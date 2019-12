Kleine Fans, große App: elements of art entwickelt Kids-App für Borussia Dortmund

(press1) - 17. September 2019 - BVB Maskottchen EMMA summt schon bald durch die App-Stores



Schwarzgelbes Fußballfieber bei elements of art, der Full-Service-Agentur für Familienkommunikation: Ab sofort geht eine App für die kleinen Fans der Dortmunder Borussen an den Start. Maskottchen EMMA und der BVB halten dort neben jeder Menge Spaß und Spielen auch edukative Inhalte für die Kinder bereit.



Fußball gehört für viele Kids zum Alltag, entweder, weil sie selbst in einem Verein spielen oder weil sie treue Fans "ihres" Clubs sind. Borussia Dortmund setzt daher auf eine App, die den Kids ihre Fußball-Lieblinge jenseits des Stadions ins Kinderzimmer bringt. Konzipiert und entwickelt wurde die App durch die Familien-Spezialisten von elements of art (eoa), die langjährige Expertise in den Bereichen Kinder-Apps und Kommunikation zwischen Sportvereinen und Fans mitbringen.



In unterhaltsamen Games mit Maskottchen EMMA stellen die Kinder ihr eigenes spielerisches Können unter Beweis: Die kleinsten Fans helfen der schwarzgelben Biene dabei, den Koffer mit Fußball-Utensilien für ein Auswärtsspiel zu packen, während die größeren mit ihr hoch hinaus über den Dortmunder Tempel hüpfen. Für packendes Stadion-Feeling im eigenen Kinderzimmer sorgen weitere coole Features: ein Jubelboard voller Fan- und Fußball-Sounds sowie die Möglichkeit, ein Selfie mit dem Lieblingsspieler zu knipsen. Echte Fans wollen natürlich nicht auf die wichtigsten Informationen verzichten: Daher können die Kids auch den Spielplan ihres Lieblingsvereins einsehen, Spielberichte nachlesen oder während der laufenden Partien in EMMAs eigenem Live-Ticker mitfiebern. Selbstverständlich darf auch jede Menge Wissen rund um Fußball und die Borussia nicht fehlen, stets begleitet von Maskottchen EMMA.



"Wir sind sehr stolz, dass EMMA bei uns gelandet ist und wir die Kids App für den BVB umsetzen durften. Für die meisten Bundesliga-Vereine sind Kinder-Apps noch Neuland. Daher bietet dieser Bereich ein großes, ungenutztes Potential", erklärt Sebastian Leppert, Geschäftsführer von eoa, und fügt hinzu: "Wir haben viel Herzblut in die Entwicklung der App gesteckt und sind überzeugt, dass sie kleinen und großen Dortmund-Fans gefallen wird." Am 09. September zieht die App in die deutschsprachigen App-Stores ein - sie ist für Android und iOS verfügbar.





PRESSEKONTAKT

elements of art GmbH, www.eoa.de

Daria Grevel, Chief Editor, Fon: +49 (2166) 91567-833, daria.grevel@eoa.de



ÜBER ELEMENTS OF ART

Die Full-Service-Agentur elements of art GmbH mit Sitz in Mönchengladbach gehört zu Deutschlands führenden Agenturen im Familienmarketing. Neugier, Engagement und Erfahrung haben die Mitarbeiter zu Experten für 360°-Erlebniswelten im Kinder- und Familienbereich gemacht - von der Strategie bis zur fertigen Umsetzung.

Weitere Informationen unter www.eoa.de.



ÜBER BORUSSIA DORTMUND

Borussia Dortmund (Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund, kurz BVB) ist ein Dortmunder Verein, der insbesondere für seine erfolgreiche Herren-Fußballmannschaft der 1. Bundesliga bekannt ist. Der BVB legt viel Wert auf die Nachwuchsförderung, unter anderem mit dem BVB KidsClub, in dem Kinder den Verein spielerisch entdecken können.

Mehr Informationen gibt es unter www.bvb.de/kidsclub.