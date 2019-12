IchDuWirNRW: elements of art setzt die Integrations- und Wertschätzungskampagne der Landesregierung um

(press1) - 10. Oktober 2019 - elements of art hat das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen überzeugt und den Pitch zur Crossmediakampagne #IchDuWirNRW für sich entschieden. Im Rahmen der Kampagne erzählen Vorbilder mit und ohne Einwanderungsgeschichte, was sie mit Nordrhein-Westfalen verbindet und wie ihnen Integration gelang.



Hinter der Kampagne steht die Motivation, die Themenfelder Einwanderung, kulturelle Vielfalt und Migration in der öffentlichen Wahrnehmung positiv zu besetzen. "Menschen wie Du und ich" sollen dem Thema Integration ein Gesicht geben und die kulturelle Vielfalt in NRW als Chance und Herausforderung präsentieren.



"Unsere Kampagne setzt in Zeiten von Populismus und rechter Hetze ein wichtiges Zeichen: Wir stehen für eine offene und freiheitliche Gesellschaft. Zuwanderung kann unsere Gesellschaft enorm bereichern. Nordrhein-Westfalen wird durch die erfolgreiche Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte stärker", so Minister Joachim Stamp.



Zu den zentralen Elementen der Kampagne zählen:



* Weiterentwicklung und Umgestaltung von Corporate Design und Webpräsenz www.ichduwir.nrw

* Rekrutierung von Testimonials für die Dachkampagne

* Führen von journalistischen Interviews & Produktion unterschiedlicher Imagefilme

* Konzeption von Veranstaltungsformaten mit prominenten Vorbildern

* Erstellung von Out of Home Plakaten mit interaktiver Verlängerung ins digitale Medium

* Entwicklung eines Social-Media-Guides und Umsetzung der Inhalte für alle Social-Media-

Kanäle des Ministeriums



"Die Umsetzung dieser tollen Kampagne hat uns großen Spaß gemacht: einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Menschen mit ihren Einwanderungsgeschichten eine Plattform bekommen, ist das Eine. Das persönliche Kennenlernen der Vorbilder sowie die spannenden und emotionalen Interviews haben wir zudem als große Bereicherung empfunden", sagt Sebastian Leppert, Geschäftsführer elements of art.



