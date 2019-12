Kommunikationsoffensive mit Schauspielerin Sila Sahin: elements of art geht mit VTech Baby einen großen Schritt

(press1) - 5. November 2019 - Unter dem Marken-Claim "Wir bewegen smarte Kids von morgen" platziert elements of art (eoa) die Herbst- und Winterkampagne von VTech Baby. Inhaltlicher Fokus: die Motorik von kleinen Entdeckern spielerisch fördern. Um die Produktvorteile authentisch zu kommunizieren, setzt die crossmediale Kampagne überall dort an, wo Kinder und ihre Mütter als wichtige Entscheider erreicht werden. eoa nutzt dabei vor allem in der Ansprache neue Ansätze: Die bekannte Schauspielerin Sila Sahin wird zukünftig als Markenbotschafterin und überzeugte Mutter bewegungsfördernde Baby- und Kleinkindprodukte von VTech in den sozialen Medien vorstellen.



Verantwortlich für Konzeption und Umsetzung der Kampagne ist die Full-Service-Agentur elements of art. Die Mönchengladbacher freuen sich besonders, die aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "Nachtschwestern" bekannte Schauspielerin für VTech Baby gewonnen zu haben. Unter anderem auf ihren Social-Media-Profilen wird die zweifache Mutter zeigen, wie sie mit ihren Kids die lehrreichen Spielzeuge nutzt und was sie daran schätzt. Neben einer potenziellen Reichweite von über 900.000 Usern - vornehmlich Frauen - hat der ideale Zielgruppen-Fit der Schauspielerin die entscheidende Rolle gespielt: Mit der sympathischen Sila erreicht VTech optimal die Kaufzielgruppe und positioniert sich darüber hinaus als vertrauensvolle und nahbare Marke.



Schließlich kommt Sila auch auf der neuen Kampagnenwebseite vtechbaby.de zu Wort und plaudert aus dem Nähkästchen: Im Videointerview verrät sie ihre Tipps und Tricks rund um die Erziehung und das Leben als Mutter. "Authentische Ansprache auf Augenhöhe ist heutzutage ein extrem wichtiger Faktor, um sich als Marke nahbar zu zeigen und Konsumenten das Gefühl zu geben, dass man ihre Bedürfnisse, aber auch ihre Sorgen und Ängste ernstnimmt", erklärt Jörg Nommensen, Managing Partner bei elements of art.



Um die Lernspielzeuge wie den Krabbel mit mir - Bären und das Hüpf-mit-mir-Känguru bestmöglich zu inszenieren, dient die Webseite auch der Produktkommunikation: Interessierte Eltern können hier alle Funktionen der süßen Spielzeuge im Detail nachlesen. Dabei erfahren sie genau, welche Fähigkeiten ihre Kids trainieren, wenn das Känguru sie zum Beispiel zum Hüpfen animiert, mit lustigen Melodien zum Tanzen einlädt oder ihnen sogar die ersten Zahlen beibringt.



TV-Spots zu den Fokusprodukten werden im Zuge einer breit angelegten TV-Kampagne im relevanten Umfeld eingesetzt, während VTech im Print- und Digitalbereich passende Werbemittel von eoa schaltet. Zuständig für die TV-Planung ist OMD.



"Um VTech noch nahbarer und authentischer zu positionieren, wollten wir unserer Marke ein Gesicht geben", sagt Jörg Wolters, Director Marketing and Product Development von VTech Deutschland. "Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Weg ,von Mutter zu Mutter' gemeinsam mit Sila gehen." "Je persönlicher die Kommunikation, umso emotionaler die Markenbindung", ist auch Jörg Nommensen überzeugt. "In unseren Fokusgruppen haben uns Mütter berichtet, dass sie mit der Produktqualität bereits sehr zufrieden sind. Der Influencer-Ansatz war daher folgerichtig der nächste Schritt, um auf einer persönlicheren Ebene mit Müttern in Kontakt zu treten. Wir sind gespannt auf das Feedback der Konsumenten!"



PRESSEKONTAKT

elements of art GmbH, www.eoa.de

Daria Grevel, Chief Editor, Fon: +49 (2166) 91567-833, daria.grevel@eoa.de



ÜBER ELEMENTS OF ART

Die Full-Service-Agentur elements of art GmbH mit Sitz in Mönchengladbach gehört zu Deutschlands führenden Agenturen im Familienmarketing. Neugier, Engagement und Erfahrung haben die Mitarbeiter zu Experten für innovative crossmediale Kampagnen gemacht - von der Strategie bis zur fertigen Umsetzung.

Weitere Informationen unter www.eoa.de.



ÜBER VTECH

VTech® ist weltweit der führende Anbieter von altersgerechten elektronischen Lernspielprodukten für Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren. Als Pionier für Lernspielzeuge entwickelt VTech® hochwertige, innovative Lernspielprodukte, die die Entwicklung der Kinder unterstützen und das Lernen mit Spaß verbinden. Weitere Informationen unter www.vtech.de und www.vtechbaby.de.