Druckerei O/D investiert in weitere Screen Truepress 520HD+

Durch die Anschaffung einer zweiten Screen Truepress 520HD+ verdoppelt die saarländische Druckerei ihre Produktionskapazität im digitalen Inkjetdruck und erhofft sich zugleich, neue Geschäftsmöglichkeiten im Wachstumsmarkt für "Programmatic Printing" erschließen zu können. Dominique Paul, Mitgeschäftsführer von O/D, erklärt: "Wir haben uns für die Truepress 520HD+ entschieden, weil sie sich durch hohe Druckqualität auszeichnet, nahezu alle Substrate ohne Grundierung bedrucken kann und wir nun unsere beiden Truepress 520HD-Maschinen im Verbund oder einzeln nutzen können."



Dank einer schnellen Kopplung und Entkopplung ihrer Inkjet-Druckmaschinen kann die Druckerei O/D ihre Druckkapazität erhöhen. Dieser Schritt war notwendig geworden, weil ihre erste, im Jahr 2019 angeschaffte Truepress 520HD+ zuletzt im Dreischichtbetrieb rund um die Uhr im Einsatz war, um der großen Nachfrage gerecht zu werden. "Durch die Anschaffung einer zweiten Druckmaschine können wir unsere Produktion jetzt wieder auf zwei Schichten pro Tag umstellen. Wenn beide 520HD-Maschinen in Reihe geschaltet sind, sind wir in der Lage, beidseitige Druckaufträge schneller zu bearbeiten. Bei einseitigen Druckaufträgen sind beide 520HDs gleichzeitig in Betrieb, sodass wir den Durchsatz verdoppeln können", so Paul. Nicht zuletzt berichtet der Druckerei-Chef auch von einer guten Servicequalität seitens Screen.



O/D hat einen breit gefächerten Kundenstamm und arbeitet für große Online-Einzelhandelsplattformen auf dem deutschen Markt ebenso wie für Kunden aus der Tourismus-, Automobil- und Modebranche. Aufgrund seiner Nähe zur deutsch-französischen Grenze erbringt das Unternehmen auch Dienstleistungen für französische Kunden.