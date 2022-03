Siamac Rahnavard gibt vor der d3con einen hypothetischen Einblick zur Marketing-Automation und Data-Driven Advertising

Die d3con ist eine der größten Konferenzen für digitale Werbung. Auf der d3con 2021 trafen sich erneut Expert:innen aus der Marketingwelt, um unter anderem über die Zukunft von Programmatic Advertising zu sprechen. Relevante Ansprechpartner aus den Bereichen: Werbetreibende, Agenturen, Publisher und Anbieter innovativer Technologien und Plattformen trafen sich zum Austausch in Hamburg. Marketing Automation und Marketing AI sind dabei als Trend-Themen im Fokus diskutiert und erörtert worden.

Siamac Alexander Rahnavard ist Managing Partner & Mitgründer der Agentur für digitales Marekting "Echte Liebe".



Zudem ist er seit 2016 im Vorsitz der Programmatic Advertising Fokusgruppe des BVDW und hat unter anderem den Code of Conduct und das Programmatic Advertising Zertifikat mitinitiiert.



Im Vorfeld zur d3con gab Siamac einen leidenschaftlichen Einblick der Möglichkeiten als Gast im Podcast "Hör mir doch mal zu - DER Marketing Podcast". Die Folge mit dem theoretischen Ansatz "Was wäre, wenn…alle technischen Möglichkeiten von Data-Driven und Marketing-Automation ausgeschöpft würden", greift den Themenfokus der d3con auf und ist zwischenzeitlich als Episode abrufbar.



Mit einer Podcast-Serie präsentiert Granadilla Entertainment spannende Themen zu Marketing und Werbung. Der Podcast "Hör mir doch mal zu.. - DER Marketing Podcast" präsentiert Themen, bietet Unterhaltung und Infotainment für Werbetreibende und Marketing.



Der Podcast "Hör mir doch mal zu.. - DER Marketing Podcast" ist auf allen bekannten Streaming-Portalen zu hören, darunter Spotify oder iTunes - mehr auch auf:



https://www.granadilla-entertainment.de/