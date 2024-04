EM Tippspiel 2024 für Agenturen und Unternehmen

(press1) - Köln, 17.04.2024 - Die Vorfreude auf die Fußball-EM 2024 steigt und schon jetzt präsentiert mobivention seine maßgeschneiderte Lösung, das "Tippspiel für Unternehmen", als ideales Instrument, um Kunden, Geschäftspartner oder Mitarbeiter für das Fußballereignis des Jahres zu begeistern und den Hype um dieses Event zur Leadgenerierung, Kundenbindung oder zum Teambuilding zu nutzen. Dabei motiviert nicht nur der Spaß am Tippen an sich, sondern insbesondere durch die Integration von Gewinnspielen für die Tippsieger auch der mögliche Gewinn.



"Unser Tippspiel für Unternehmen wurde speziell für die Anforderungen von Agenturen und Unternehmen zur effektiven Leadgenerierung, zum Teambuilding oder zur Kundenbindung entwickelt. Die Lösung ermöglicht eine individuelle Gestaltung im Corporate Design des Unternehmens, wobei Logo, Farben und Links nahtlos in das Tippspiel integriert werden. Alternativ steht die Whitelabel-Lösung auch als Subdomain zur Verfügung. Interessierte können sich selbst anmelden und Freunde über einen personalisierten Link einladen", erklärt Dr. Hubert Weid, Geschäftsführer von mobivention.



Die Teilnehmer können sich mit anderen Spielern messen und ihren Erfolg in der Highscore-Liste verfolgen. Das Tippen für verschiedene Abteilungen / Unternehmensbereiche sowie die Integration eines Gewinnspiels sind weitere Features, die beim Tippspiel für Unternehmen zur Verfügung stehen. Statistiken über den persönlichen Tipperfolg sowie den Tipperfolg der Abteilung stehen ebenfalls zur Verfügung.



Zur Erinnerung an anstehende Spiele steht eine Erinnerungsfunktion zur Verfügung. Damit eröffnet sich für Unternehmen eine neue Dimension, ihre Reichweite zu erhöhen und neue Zielgruppen, insbesondere junge Erwachsene, gezielt anzusprechen. Die Integration mit bestehenden Social Media Kanälen bietet zusätzliche Verbreitungsmöglichkeiten. "Unsere individualisierbare Website ist eine ideale Plattform zur Leadgenerierung und Kundenbindung", betont Dr. Hubert Weid.



Das Tippspiel für Unternehmen ist als responsive Website für Smartphones, Tablets und PCs konzipiert und kann sowohl für öffentliche als auch für geschlossene Gruppen genutzt werden. Bei öffentlichen Gruppen können die Nutzerdaten jederzeit exportiert und so für die Leadgenerierung genutzt werden. Die Speicherung der Nutzerdaten erfolgt DSGVO-konform auf Hochleistungsservern in Deutschland, die Kommunikation ist SSL-verschlüsselt. Das Tippspiel für Unternehmen erfüllt zudem die Barrierefreiheitsstandards nach BITV 2.0.



mobivention, seit 2014 Experte für Tippspiele im Endkunden- und Marketingbereich, verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Vermarktung von Großevents, die das Unternehmen seinen Kunden gerne zur Verfügung stellt.



Das flexible Preismodell bietet Agenturen und Unternehmen verschiedene Optionen, abhängig von ihren spezifischen Einsatzplänen. Weitere Informationen finden Sie unter https://tippspiel-fuer-unternehmen.com/. Agenturen profitieren zudem von der nahtlosen Integration des mobivention Tippspiels für Unternehmen" als maßgeschneidertes EM-Tippspiel in die Marketingstrategie ihrer Kunden zur Fußball-Europameisterschaft 2024.



Weitere Informationen zum Tippspiel für Unternehmen erhalten Sie hier: https://tippspiel-fuer-unternehmen.com/



Über mobivention

mobivention ist ein führender IT-Dienstleister mit Schwerpunkt App und Web Entwicklung. Das Leistungsportfolio besteht aus Konzeption, UI / UX Design, Entwicklung und damit im Zusammenhang stehender Services. Zu den unterstützten Produkten gehören native Apps, Hybridapps, PWA, responsive Webseiten und Web Applikationen.



Das 2003 gegründete Unternehmen verfügt mit seinen rund 30 Mitarbeitern über einen langjährigen Erfahrungsschatz bezüglich der Entwicklung von Apps und Webseiten für Kunden unterschiedlicher Größenordnung. Dieses einzigartige Know-how bildet das Fundament für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit namhaften Kunden verschiedenster Branchen.



Weitere Infos finden Sie unter: https://mobivention.com



Kontakt:

Bibiana Hesseler

Director Marketing

mobivention GmbH

Breslauer Platz 4

D-50668 Köln

Tel: +49-221-677 811 0

E-Mail: bhesseler@mobivention.com

Downloads zu dieser Pressemitteilung: