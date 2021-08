Apple iOS 15 Update: artegic reagiert mit neuen ELAINE Funktionen auf Verhinderung von E-Mail-Tracking

(press1) - 12. August 2021 - Die neuen Datenschutzfunktionen von Apple iOS 15 unterbinden das Tracking von E-Mail Öffnungen. Dies hat signifikante Auswirkungen auf das E-Mail Marketing, die von verfälschten KPI bis zu Fehlfunktionen in Marketing Automation Kampagnen reichen. artegic passt seine Marketing Automation Software ELAINE bis zum Rollout des iOS 15 Updates an die neuen Anforderungen an. Neue Funktionen ermöglichen es auch weiterhin, z.B. belastbare Öffnungskennzahlen zu erfassen, Betreffzeilen anhand der Öffnungsraten zu optimieren oder dynamische Inhalte auszuspielen, die üblicherweise bei Öffnung aktualisiert werden.



Beim Versand einer E-Mail an einen Apple Mail Client ist es unter iOS 15 nicht mehr möglich, die Öffnung der E-Mail direkt zu messen. Bevor die E-Mail im Client des Empfängers landet, wird sie über einen Proxy Server bei Apple geleitet, der alle enthaltenen Mediendateien zwischenspeichert, darunter auch den Zählpixel, der zur Messung von Öffnungen verwendet wird. Jeder Abruf durch Apple wird so als Öffnung gezählt, was zu einer Öffnungsrate von 100 Prozent für Apple Mail unter iOS 15 Nutzer führt. Die eigentliche Öffnung durch den Empfänger kann nicht mehr direkt gemessen werden, da die Medieninhalte, inkl. Zählpixel, nicht mehr beim Versender sondern von Apple abgerufen werden.



Dies verfälscht nicht nur Öffnungsraten beim KPI-Reporting sondern auch alle Maßnahmen, die auf dem Tracking von Öffnungsraten basieren, z.B. Betreffzeilen-Testing oder Reaktivierung von Nicht-Öffnern. artegic gibt in einem Whitepaper Handlungsempfehlungen, um auf diese Veränderungen zu reagieren, z.B. die Anpassung von reaktionsbasierten Marketing Automation Kampagnen von Öffnungs-Triggern zu Klick- oder Conversion-Triggern. Darüber hinaus entwickelt artegic auch die ELAINE Marketing Automation Software weiter, um E-Mail Marketern weiterhin ihre gewohnten KPI und Maßnahmen zur Verfügung zu stellen.



Folgende ELAINE Funktionen werden im Hinblick auf das iOS 15 Update angepasst oder neu entwickelt:



-Erkennen falscher Öffnungen: Das iOS 15 Update verfälscht die gemessenen Öffnungsraten, da jede an einen Apple Mail unter iOS 15 Nutzer versendete E-Mail vom Apple Proxy automatisch geöffnet und diese Öffnung an die E-Mail Versand Software zurückgespielt wird. ELAINE erkennt automatisch, welche Öffnungen durch den Apple Proxy Server anstatt durch einen Empfänger durchgeführt werden. Diese Öffnungen können u.a. in den Kampagnenstatistiken und für Maßnahmen, die Öffnungen als Trigger nutzen, herausgefiltert werden. So werden keine falschen Öffnungen in den Statistiken angezeigt und keine falschen Trigger in z.B. Marketing Automation Kampagnen ausgelöst.



-Synthetische Kennzahlen: Um weiterhin aussagekräftige Statistiken zu Kampagnenöffnungen zu erhalten, erzeugt ELAINE für Apple Mail unter iOS 15 Nutzer auf Wunsch synthetische Kennzahlen, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit den echten Öffnungen entsprechen. Grundlage der Berechnung sind Klicks von Apple unter iOS 15 Nutzern und die Click-to-Open-Rate der anderen Empfänger.



-Bestimmung ausreichender Sampling-Größen: Zur Betreffzeilenoptimierung durch A/B-Testing werden üblicherweise die Öffnungsraten der verschiedenen Betreffzeilen miteinander verglichen. Mit dem iOS 15 Update werden die Ergebnisse solcher Tests verfälscht. ELAINE filtert nicht nur falsche Öffnungen heraus sondern errechnet auch automatisch, wie groß die Sampling-Gruppen pro Betreffzeile sein müssen, um weiterhin aussagekräftige Testergebnisse zu erhalten. Dieses Feature ist in Planung, wird jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt implementiert.



-Individuelles Scoring: Mit ELAINE können Nutzerreaktionen mit Scorings versehen und nutzerindividuell profiliert werden. Um die Scoring Werte für Apple Mail auf iOS 15 Nutzer nicht zu verfälschen, können diese unabhängig von den Nutzern anderer Clients konfiguriert und dargestellt werden.



-Ultra Responsive Mails: Mit den ELAINE Ultra Responsive Mails ist es möglich, bei Öffnung endgerätespezifisch individuelle Inhalte auszuspielen, z.B. ein Link auf den Google Play Store bei einem Android Gerät. Es ist zwar weiterhin möglich, das Betriebssystem (iOS 15) sowie den Client (Apple Mail) zu erkennen aber nicht mehr das Endgerät (iPhone, iPad oder Mac). Für Apple Mail unter iOS 15 Nutzer wird daher automatisch ein Fallback ausgespielt, der auf allen Apple Endgeräten funktioniert.



-Dynamische Inhalte: ELAINE ermöglicht es nicht nur, Inhalte an das genutzte Endgerät anzupassen (siehe Ultra Responsive Mail) sondern auch Echtzeit-Inhalte bei Öffnung live nachzuladen, z.B. Lagerbestände oder Standortinformationen. Auch hier erkennt ELAINE automatisch Zugriffe durch den Apple Proxy und spielt generische Fallbacks aus, die ohne den Echtzeitkontext funktionieren.



-Interactive Mails: Einen Schritt weiter gehen die ELAINE Interactive Mails. Diese ermöglichen die Integration interaktiver Inhalte direkt ohne Medienbruch in die E-Mail, z.B. mehrstufige Umfragen, Micro-Shops, Produktslider, Formulare oder Terminvereinbarungen. Die Interaktion der Nutzer mit den Elementen kann gemessen werden und liefert eine valide Ersatzkennzahl zur Öffnungsrate.



Handlungsempfehlungen für E-Mail Marketer



In einer Checkliste erläutert artegic die Auswirkungen des iOS 15 Updates auf das E-Mail Marketing und gibt sieben konkrete Handlungsempfehlungen. Die Checkliste ist zum kostenlosen Download erhältlich unter https://www.artegic.com/de/checkliste-ios15-handlungsempfehlungen