CeBIT 2017: LiveReach(R) präsentiert innovatives Social Signage System

(press1) - 23. März 2017 - Bis zum 24. März 2017 wird in Hannover wieder Einblick in die digitale Zukunft gewährt. Dieses Jahr spielen vor allem auch Themen rund um die digitale Vernetzung eine große Rolle. Mit dabei ist auch das LiveReach®-Team aus Münster, welches seine innovative LiveReach® Social Signage Technologie dem internationalen Publikum vorstellt.



Das cloud-basierte System ermöglicht es Unternehmen neben klassischem Digital Signage Content, Social Media Inhalte in Echtzeit zu aggregieren und in interaktive Displays einzubinden. So schaffen Marken mit der LiveReach® Technologie authentische Erlebnisse an allen Touchpoints und stoßen Social Sharing aktiv an.



Über eine Web oder mobile App können neben dem IT- und Marketing-Team auch Personal vor Ort die Displays steuern.



LiveReach® ist bis Freitag, 24.03. in Halle 11, Stand A72, 10 zu finden.



LiveReach® ist die cloud-basierte Plattform zur Aggregation, Moderation und Visualisierung von User-generated Content. Die Marketing Technologie ermöglicht es Unternehmen authentische Video und Foto Inhalte an allen Touchpoints einzubinden. Die LiveReach® Technologie wird bereits von Marken wie Audi, Endemol, Telekom und Zalando genutzt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.livereach.de.