Das sind die Gewinner "Katalog des Jahres 2025"

(press1) - Die Awards für die besten Print- und Digitalkataloge des Jahres 2025 sind vergeben. Die Gewinner im Überblick:



Die Mitglieder der Jury "Katalog des Jahres" haben die Kataloge vorgestellt, die sie auf der Shortlist platziert haben und den B2B-Katalog des Jahres 2025, den B2C-Katalog des Jahres 2025 und den Digitalkatalog des Jahres 2025 prämiert. Die Aufzeichnung der Preisverleihung, die am 26.02.2025 virtuell stattgefunden hat, finden Sie hier .



Katalog des Jahres B2B 2025

Depot "Simply the Fest 2024"

Orion Hauptkatalog 2024

Shortlist B2B
Shortlist Digitalkatalog
Shortlist B2C
Der Award wird gesponsort von Burda Druck und in Zusammenarbeit mit dem bevh organisiert. Wir gratulieren allen Gewinnern und bedanken uns ganz herzlich bei den JurorInnen.