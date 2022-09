Neue Kooperation: DDV und ONEtoONE bringen Dialog Area und Dialog Stage auf die Dmexco

(press1) - Frankfurt, 5. September 2022 - Der DDV bringt gemeinsam mit ONEtoONE die Dialog Stage und Dialog Area auf die Dmexco nach Köln. Am 21. und 22. September 2022 bietet die Dialog Area in Halle 8 als integrierter, gebrandeter Bereich für die Data Driven Marketing Branche den Ausstellern die Möglichkeit, ihre Produkte und Dienstleistungen im Verbund zu präsentieren. Mit dabei sind Dialogidee, Enigami Lead, Laudert, promio.net, SmartCom und Werk II Medien -und Informationsgesellschaft. DDV und ONEtoONE werden mit einem Gemeinschaftsstand (Halle 8 Stand M28) in der Dialog Area ebenfalls vor Ort sein. Lokalisiert ist die Dialog Area innerhalb der World of Agencies (WoA).



Am zweiten Tag der Digitalmesse bespielt der DDV eineinhalb Stunden die Bühne in der WoA mit Vorträgen zum Dialogmarketing. Die Speaker der Dialog Stage kommen u. a. von Douglas, L'Oréal, SAP und Zolar.



Über die Zusammenarbeit mit der Dmexco sagt DDV-Präsident Martin Nitsche: "Wir sind davon überzeugt, dass der DDV und seine Mitglieder von dieser neuen Partnerschaft in großem Maße profitieren können und laden Sie als DDV-Mitglied herzlich ein, die Dialog Area in Köln zu besuchen und spätestens im nächsten Jahr mit einem eigenen Stand ebenfalls mit dabei zu sein."



ONEtoONE-Herausgeber Joachim Graf ergänzt: "Zum zweiten Mal in diesem Jahr zeigen wir mit der Dialog Stage, dass die Kombination aus Online und Offline das Gewinner-Modell ist. Für Aussteller und Besucher, für Vortragende wie für Interessierte aus Anwendungsunternehmen."



Für alle, die es nicht nach Köln schaffen: Am Donnerstag, dem 22. September 2022, wird die Dialog Stage live und in Farbe ins Internet gestreamt. Auf https://www.onetoone.de/dmexco kann man sowohl den Vorträgen lauschen als auch sich mit Fragen und Kommentaren vom Bildschirm aus in die Dialog Stage einbringen.



Mit einer Mischung aus Vorträgen internationaler Speaker, Ausstellungen von bekannten Marken und praxisorientierten Seminaren versteht sich die Dmexco als Digitalmesse und zentraler Treffpunkt aller wichtigen Entscheidungsträger aus digitaler Wirtschaft, Marketing und Innovation.



Pressekontakt:

DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.

Boris von Nagy, Leiter Kommunikation

Hahnstr. 70, 60528 Frankfurt am Main

069 - 401 276 513

b.vonnagy@ddv.de

http://www.ddv.de

Downloads zu dieser Pressemitteilung: