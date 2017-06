Die Zukunft im Auge: Cybay New Media investiert in Eye-Tracking Lab

(press1) - 29. Juni 2017 - Aufzeichnung von Augenbewegung erlaubt präzise Usability-Analysen



Durch die Investition in ein eigenes Eye-Tracking Lab ist Cybay New Media in Sachen Usability dem Markt einen Schritt voraus. Anwendung findet die neue Technik bei der Qualitätssicherung in der Konzept- und Designphase und im Rahmen der Optimierung bestehender Produkte.



Mittels Eye-Tracking wird erfasst, in welcher Reihenfolge der Nutzer Elemente einer Benutzeroberfläche ansieht und wie lange er diese betrachtet. Damit können Aussagen darüber getroffen werden, was der Nutzer aufmerksam betrachtet, was er überfliegt und was er nicht direkt wahrnimmt. Hierbei kombiniert Cybay Eye-Tracking mit anderen Methoden, um tiefergehende Erkenntnisse über die Beweggründe der Testperson zu erhalten.



Der Versuchsaufbau ist dabei unkompliziert, die Kalibrierung des Nutzers erfolgt mit nur einem Knopfdruck. So können mit geringem Aufwand sehr exakte Aussagen über Website-Elemente getroffen werden, wo vorher aufwendige Studien im speziellen Labor nötig waren. Der Eyetracker ist eine spezielle mobile Version. Prototypen leben davon, schnell erstellt und erweitert zu werden. Deshalb ist es wichtig, dass der Eyetracker auch beim Kunden vor Ort schnell und unkompliziert eingesetzt werden kann.



Untersucht werden können sowohl aktive Websites, als auch interaktive Prototypen oder gar einzelne Designs in Form von Screenshots. Eye-Tracking ermöglicht A/B-Testing mit geringen Korrektur-Zeiten und das Optimieren von Seitenelementen schon während der Konzeptionsphase. Im Vorfeld klärt Cybay den Auftragsumfang und die konkrete Fragestellung um sicherzustellen, dass Eye-Tracking die geeignete Methode ist.