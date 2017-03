Die Besten der Besten im Ideenmanagement stehen fest!

(press1) - Die Hirschvogel Automotive Group hat Platz 1 bei der Auszeichnung für das Unternehmen mit dem Besten Ideenmanagement 2017 errungen



Frankfurt am Main, 16. März 2017 - Vom 29. - 30. März 2017 findet in Bad Soden am Taunus die Deutschlandkonferenz des Deutschen Instituts für Ideen- und Innovationsmanagement statt. Im Rahmen der Abendveranstaltung werden die begehrten Ideenmanagement-Awards verliehen. In der Kategorie "Beste Arbeitssicherheit- und Gesundheitsmanagement-Idee" werden sie gemeinsam mit der VBG - Ihre gesetzliche Unfallversicherung, Hamburg, vergeben.



"Wir fördern mit diesen Awards die Vision eines Ideenmanagements, das in den Unternehmen treibende Kraft für Verbesserungen ist. Wir zeichnen Unternehmen mit dem besten Ideenmanagement für exzellente Leistungen auf diesem Gebiet aus. Die Auswahl erfolgt - wie in den Vorjahren - durch eine unabhängige, international besetzte Jury in einem transparenten Verfahren. In diesem Jahr sind über 80 Bewerbungen eingegangen", sagt Christiane Kersting, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Ideen- und Innovationsmanagement.

"Eine speziell entwickelte Bewertungsmethode anhand von fünf Hauptthemen umfasst alle relevanten Aspekte eines modernen Ideenmanagements im Unternehmen. Hierbei geht es nicht nur um das Erkennen der Stärken wie der Leistungsfähigkeit, sondern auch um das Erkennen nachhaltiger Erfolge, die aus dem systematischen und kontinuierlichen Durchlaufen von Planen, Durchführen, Messen, Lernen und Weiterentwickeln entstehen," so Roland Rausch, seit Januar 2017 ebenfalls Geschäftsführer des Instituts.





Unternehmen mit dem besten Ideenmanagement 2017



Hirschvogel Automotive Group

Platz 1



VSE Aktiengesellschaft, Saarbrücken

Platz 2



VDM Metals Group, Werdohl



HANNING & KAHL GmbH & Co KG, Oerlinghausen

Platz 3 haben gleich zwei Unternehmen mit gleicher Punktzahl erreicht.





In sechs weiteren Kategorien werden überragende Einzelbeiträge ausgezeichnet:



Beste Führungskraft 2017



Die Awards gehen an:



Michael Schönbeck

Diebold Nixdorf, Paderborn

Platz 1:



Lars Lippold

Diehl Aircabin GmbH, Laupheim

Platz 2:



Andreas Jochem

Steag New Energies, Saarbrücken

Platz 3:





Beste Mitarbeiter-Idee 2017 in Produktion und Technik



Die Awards werden vergeben für die Vorschläge:



Nitratreduzierung im Grundwasser

RWE Power AG, Köln

Platz 1



System zur automatischen Fahrzeugerfassung

DB Regio NRW, Düsseldorf

Platz 2 zusammen mit



Verlegung von Glasfaserkabel in den Belüftungsröhrchen

Deutsche Telekom AG, Bonn

auf Platz 2



Änderung der Spezifikation bei KaliSel

K+S KALI GmbH, Kassel

Platz 3





Beste Mitarbeiter-Idee 2017 in Administration und Verwaltung



Die Awards werden vergeben für die Vorschläge:



Neue Form von Schemenringbüchern

Viessmann Deutschland GmbH

Platz 1



Umsatzsteuerersparnis durch Energiegesellschaft im Organkreis

LVM Versicherung, Münster

Platz 2



Zubuchung von Konsignationsbeständen

MTU Maintenance Hannover GmbH, Langenhagen

Platz 3





Beste Azubi-Idee 2017



Die Awards werden vergeben für die Vorschläge:



Änderung des Überfüllschutzes

CURRENTA GmbH & Co. OHG, Leverkusen

Platz 1



Junior Station Aktie

Schweizerische Bundesbahnen (SBB), Bern

Platz 1 International



Handy-App für Azubis

MANN & HUMMEL GmbH, Marklkofen

Platz 2



Anpassung der SAP-Maske

BLANCO GmbH & Co. KG, Oberderdingen

Platz 3





Sonderaward - Beste Idee 2017 zur Digitalisierung



Die Awards werden vergeben für die Vorschläge:



Labeldruck-Programm mit REALIS-Anbindung

Infineon Technologies AG, Regensburg

Platz 1



VisualVest GmbH

Union Investment, Frankfurt am Main

Platz 2





Beste Idee 2017 zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsmanagement



Die Awards werden vergeben für die Vorschläge:



Arbeitssicherheit beim Transport schwerer Unterband-Rollen von Förderbändern

DILLINGER, Dillingen

Platz 1



Einbau eines Durchflussmessers zur Notfallalarmierung an Notdusche

Bayer AG, Hürth-Knapsack

Platz 2



Öffnen und Schließen von Spannringen

BASF Coatings GmbH, Münster

Platz 3





Das Deutsche Institut für Ideen- und Innovationsmanagement GmbH, Frankfurt am Main, mit seinem Zentrum Ideenmanagement (ZI) umschließt das gesamte Dienstleistungsspektrum im Sinne eines Interessenverbands für IdeenmanagerInnen. Es ist der führende Dienstleister auf dem Gebiet des Ideen- und Innovationsmanagements und hat sich als Kompetenzzentrum und Trendsetter auf diesem Gebiet etabliert.



Kontakt: Dipl.-Kfm. Christiane Kersting

Geschäftsführerin

Deutsches Institut für Ideen- und Innovationsmanagement GmbH

Zentrum Ideenmanagement

Kirchhainer Straße 70

60433 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 511642,

Mobil: +49 (0) 172 6707361

E-Mail: mailto:ck@zentrum-ideenmanagement.de

Web: http://www.zentrum-ideenmanagement.de