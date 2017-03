(press1) - Deutschland-Konferenz Ideenmanagement 2017 des Zentrums Ideen-management (ZI) und des Deutschen Instituts für Ideen- und Innovationsmanagementsvom 29. bis 30. Märzim H+ Hotel in Bad Soden/TsIdeenmanagement gestalten in den neuen WeltenFrankfurt am Main, 16.03.2017. Die Digitalisierung wird die Arbeitsbiografie generell aller Beschäftigten beeinflussen. Wie werden sich diese Veränderungen auf die Arbeit, die Führung und die Organisationen auswirken? Welche neuen Chancen und Potenziale gibt es? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen sich hochkarätige Experten auf der Deutschland-Konferenz Ideenmanagement 2017 am 29. und 30. März 2017 in Bad Soden."Wie müssen wir das Ideenmanagement im Umfeld von Arbeit 4.0, Führung 4.0 und Organisation 4.0 gestalten, damit es adäquat auf die sich verändernden Rahmenbedingungen reagieren kann? Das ist die zentrale Frage, über die auf unserer Deutschland-Konferenz Ideenmanagement in Bad Soden gesprochen und diskutiert wird, " sagt Christiane Kersting, Geschäftsführerin des Zentrums Ideenmanagement und Organisatorin der Veranstaltung.Professor Dr. Jutta Rump vom Institut für Beschäftigung und Employability hält den ersten Impulsvortrag zum Thema Arbeit 4.0. Till Moritz von DB Systel spricht über Führung im Zeitalter 4.0 und Renate Köhler stellt die aktuellen Entwicklung zur Organisation 4.0 dar. Anschließend reflektieren die Teilnehmenden das Gehörte und stellen für sich persönlich sowie für ihr Unternehmen den Zusammenhang zum Ideenmanagement her.In acht Workshops können sich die Teilnehmer über Besonderes und neueste Entwicklungen in den sich vorstellenden Unternehmen informieren. Auf dem Marktplatz der Ideen stellen sich die Gewinner der verschiedenen ZI-Awards 2017 vor.Klingt nach Mitmachen. Dazu lädt Mitgeschäftsführer und Mitorganisator Roland Rausch ein:"Wir gestalten gemeinsam, was wir von dieser Tagung mit nach Hause nehmen. Seien Sie mit dabei und kommen Sie zur Veranstaltung nach Bad Soden!"Das Zentrum Ideenmanagement, beheimatet im Deutschen Institut für Ideen- und Innovationsmanagement GmbH, Frankfurt am Main, ist die einzige Interessenvereinigung für das Ideenmanagement in Deutschland. Es ist führend auf dem Gebiet des zukunftsorientierten, unternehmensspezifischen Ideen- und Innovationsmanagements.Weitere Informationen erhalten Sie beimZentrum Ideenmanagementim Deutschen Institut für Ideen- und Innovationsmanagement GmbHDipl.-Kfm. Christiane KerstingGeschäftsführerinKirchhainer Straße 7060433 Frankfurt am MainTelefon: 069 511642Mobil: 0172 6707361E-Mail: mailto:ck@zentrum-ideenmanagement.de Web: http://www.zentrum-ideenmanagement.de 1.784 Zeichen