Gegen den KI-Schock - der Chancen-Scan von Sweat & Glory Consulting hilft Mittelständlern

München, 25. Juli 2024 (Sweat & Glory Consulting) - Selbst renommierte Wirtschaftsexperten haben mit so einer Entwicklung nicht gerechnet. Während etliche Mittelständler schon jetzt erstaunliche Erfolge mit KI-Tools erzielen, scheinen andere wie in einer Schockstarre gefangen. Die KI-Schere im Mittelstand öffnet sich schneller als erwartet.



"Wer jetzt nicht handelt, dem droht Gefahr, dass die Konkurrenz ihn abhängt", sagen Michael Wolf und Uwe Middeke vom Münchner Consulting-Unternehmen Sweat & Glory. Für ihre Kunden haben sie zugleich eine hoffnungsvolle Botschaft parat: "Wer ein paar simple KI-Anwendungsregeln kennt, muss vor der neuen Zeit überhaupt keine Angst haben".



Im engen Austausch mit Kunden und KI-Fachleuten hat Sweat & Glory Consulting deshalb die "Sweat & Glory AI Initiative 2024" ins Leben gerufen und speziell für mittelständische Unternehmen den KI-Chancen-Scan entwickelt, der jetzt vorgestellt wird. Er zielt darauf ab, komplexe Arbeitsschritte auf wenige, leicht umsetzbare Einheiten zu reduzieren. So gelingt die KI-Einführung schnell und mit einem sehr überschaubaren Aufwand. Sweat & Glory Consulting bietet für jedes Bedarfs-Level Einstiegsszenarien an. Insgesamt sind es drei.



Interessierte können sich in einem jeweils einstündigen Praxis-Webinar "Einfach strategisch gedacht - KI-Einführung im Mittelstand" am 3., 11. oder 16. Juli 2024 einen gerafften Überblick verschaffen: Wo liegen Chancen und Risiken bei der KI-Einführung? Was sind gute Use-Cases? Außerdem stellen wir kurz die Methodik des KI-Chancen-Scans vor.



Als mögliche Skizze für AI-Strategien in einer mittelständischen Firma eignet sich auch die zweistündige kostenlose Sweat & Glory-Präsentation über KI-Potentials, KI Insights, Fördermöglichkeiten, Rechtsfragen und Use Cases.



Geht es schon um individuelle Lösungen und präzise Fragestellungen, dann ist der Sweat & Glory-Workshop "KI-Chancen-Scan" das passende Format. Potentielle Use Cases in einem Unternehmen werden durchgespielt und in einem Eckdatenpapier als Entscheidungsgrundlage festgehalten - inklusive Budgetschätzung.



"Wer seine KI-Strategie jetzt ordentlich aufsetzt, sichert seine Zukunft. Dazu braucht es lediglich Neugier und Aufgeschlossenheit", resümieren Uwe Middeke und Michael Wolf. "Das kann jeder schaffen. Es gibt gute Gründe, optimistisch zu sein. Unser KI-Chancen-Scan ist ein gutes Instrument, um die Umsetzung erfolgreich auf den Weg zu bringen".





Über Sweat & Glory Consulting:

Die straight-Unternehmenstochter Sweat & Glory Consulting GmbH wurde 2019 von Michael Wolf und Uwe Middeke gegründet und vereint jahrzehntelange Beratungs- und Managementerfahrung in Marketing, Vertrieb und Digitalisierung. Als agile Boutique-Beratung, spezialisiert auf den Mittelstand, unterstützt Sweat & Glory Unternehmen dabei, zukunftsfähige Marketing- und Vertriebsstrategien zu entwickeln und umzusetzen.



Der Fokus liegt auf der Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in Marketing- und Vertriebsprozesse. Mit der Sweat & Glory AI Initiative 2024 hat sich Sweat & Glory Consutling zur Aufgabe gemacht, mittelständische Unternehmen bei der Implementierung von KI-Initiativen zu begleiten. Durch den gezielten Einsatz von KI-Technologien steigert Sweat & Glory Consulting die Effizienz und Qualität von Geschäftsprozessen und stellt einen aktiven Beitrag zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit im globalen Markt bereit.

Die umfassenden Dienstleistungen von Sweat & Glory umfassen neben der KI-Beratung auch Inbound Marketing Strategien, Brand Management, Coaching und Employee Listening. So arbeitet das Sweat & Glory Team partnerschaftlich und empathisch, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den spezifischen Anforderungen der Unternehmen gerecht werden.



Weitere Informationen auf der Website zur "Sweat & Glory AI Initiative 2024" sowie unter www.sweatnglory.com .





Über straight:

straight ist seit über 20 Jahren als inhabergeführte Agentur für Creative Inbound Marketing im deutschsprachigen Markt tätig. Die Spezialisierung der Agentur sind die Entwicklung digitaler Kreativlösungen und Inbound Marketing. Zu den Kunden zählen unter anderem: Allplan, bayme vbm, Bosch Hausgeräte, ChargeX, EgoKiefer, iteratec, Jochen Schweizer MyDays Group, nobilia, TalentOrange, TQ Group und Weru.



Die Sweat & Glory Consutling GmbH ist ein Tochterunternehmen der straight. GmbH.



