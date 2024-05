straight präsentiert DAISEE: Ein spezialisiertes GPT-Modell für Kreativagenturen, Brands und Marketers.

(press1) München, 17. Mai 2024 - Die Münchener Agentur straight, führend im Creative Inbound Marketing, stellt ihr neuestes Tool vor: DAISEE, ein spezialisiertes GPT-System, das die Fähigkeiten von Kundenberatern und Kreativen mit maßgeschneiderten AI-Lösungen verbessert.



straight, der Pionier im Bereich des Creative Inbound Marketings, hat Ende April 2024 DAISEE (kurz: Data-driven Artificial Intelligence Solutions for Expert Enablement-System) eingeführt, das darauf abzielt, Kreativschaffende und Marketing-Expert:innen in Bezug auf KI zu enablen und die Fähigkeiten der Agentur zu stärken und zu erweitern.



DAISEE ermöglicht die Interaktion mit einer Vielzahl fortschrittlicher GPT-Modelle, was maßgeschneiderte Marketinglösungen ermöglicht. Ein hohes Maß an Datenschutz wird durch ein geschlossenes System erreicht, das straight die umfassende Kontrolle über die verwendeten Daten gibt und so die Integrität und Compliance sichert. Die Einfachheit des Systems fördert die kollaborative Teamzusammenarbeit und optimiert die Effizienz durch die Reduzierung von Komplexität.



Uwe Middeke, Gründer von straight, betont die zentrale Rolle des Teams in der Nutzung von DAISEE: "Wir haben schon früh erkannt, dass die Einbindung des gesamten Teams in den KI-Prozess entscheidend ist. DAISEE ist ein Instrument, das unser Team befähigt, kreativ und effizient zu arbeiten, während wir gleichzeitig sicherstellen, dass die menschliche Komponente in Form von 'Human in the Loop' weiterhin im Mittelpunkt unseres Handelns steht."



Frank Miller, CEO von straight, fügt hinzu: "Künstliche Intelligenz ersetzt keine menschliche Kreativität und Verbindung. Wir nutzen KI, um unsere Kreativprozesse zu beschleunigen, doch im Kern unserer Arbeit steht immer der Mensch und seine Bedürnisse. Die menschliche Komponente spielt weiterhin eine zentrale Rolle in Kreativität, Management und Qualitätssicherung."



DAISEE wird in einer dynamischen Marktumgebung eingesetzt, um den digitalen Herausforderungen der Kunden gerecht zu werden. Mit diesem Tool strebt straight an, den Kundenservice durch präzisere und relevantere Engagement-Strategien zu revolutionieren. Neben diesem virtuellen Expertensystem wurden auch KI-Richtlinien und ein Code of Conduct AI (CoCAI) entwickelt, die die Nutzung von KI im Arbeitsumfeld regeln. straight. hat bereits erste KI-basierte Projekte gemeinsam mit Kunden umgesetzt, was die praktische Anwendbarkeit und den Nutzen von DAISEE unterstreicht.



Über straight:

straight ist seit über 20 Jahren als inhabergeführte Agentur für Creative Inbound Marketing im deutschsprachigen Markt tätig. Die Spezialisierung der Agentur sind die Entwicklung digitaler Kreativlösungen und Inbound Marketing.



Zu den Kunden zählen unter anderem: Allplan, bayme vbm, Bosch Hausgeräte, ChargeX, EgoKiefer, Inxmail, iteratec, Jochen Schweizer MyDays Group, nobilia, TalentOrange, TQ Group und Weru.



