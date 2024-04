IT-Spezialist NFQ und Inbound Marketingagentur straight gehen strategische Partnerschaft ein

(press1) - Gemeinsam für die Digitalisierung des Mittelstandes



* NFQ Technologies ergänzt Leistungsportfolio um "Creative Inbound Marketing" unter der Leitung von Frank Miller

* Die Partnerschaft hat das Ziel, das volle Wachstumspotenzial mittelständischer Unternehmen in Europa und Asien zu entfesseln



München, 18. April 2024 - NFQ Technologies, einer der führenden Anbieter innovativer IT-Lösungen, tritt seit Anfang März gemeinsam mit der Inbound Marketingagentur straight an, um mittelständische Unternehmen bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Die Ergänzung um Marketing-Expertise ist ein weiterer Schritt von NFQ in der Spezialisierung auf kundenspezifische Softwareentwicklung und IT-Beratungsdienste.



Ziel der Zusammenarbeit beider Unternehmen ist, Kunden in Deutschland, Europa und Asien neben strategischer IT- Unternehmensberatung ab sofort auch umfassende und innovative Beratung und Lösungen im Bereich Inbound Marketing mit Fokus auf Marketing- und Sales Automatisierung sowie HubSpot-Integrationen zu bieten.



"Viele mittelständische Unternehmen hinken bei der digitalen Transformation deutlich hinterher und drohen den Anschluss an die internationale Konkurrenz zu verlieren. Es fehlte bisher das passende Beratungsangebot. NFQ und straight ergänzen durch die Partnerschaft ihre Stärken und Kompetenzen optimal, um diese Lücke zu schließen", sagt Lars Jankowfsky, Gründer und CEO von NFQ Technologies. "Inbound Marketing spielt eine maßgebliche Rolle, um die digitale Transformation von Unternehmen nachhaltig voranzutreiben. Durch die Partnerschaft mit straight sind wir jetzt ein One-Stop-Shop für die Digitalisierung des Mittelstandes", so Jankowfsky weiter.



straight ist eine der führenden Kreativagenturen für Inbound Marketing im deutschsprachigen Raum, die unter anderem erfolgreich Kampagnen für Bosch Hausgeräte, nobilia, die Jochen Schweizer mydays Group und Allplan entwickelt und umgesetzt hat.

Frank S. Miller, CEO bei straight: "Das digitale Zeitalter verlangt nach kreativen Lösungen und einem hohen Tempo in der Umsetzung. Durch die Zusammenarbeit mit NFQ können wir neue Kundensegmente erschließen: Wir zeigen jetzt nicht nur neue Lösungswege für die Digitalisierung von Prozessen auf, sondern können Dank der umfangreichen Expertise von NFQ auch jede nur denkbare Umsetzung liefern. Kunden werden von solchen Synergien spürbar profitieren; beispielsweise verringert sich die Time-to-Market signifikant. Wir sind überzeugt, dass wir durch die Bündelung unserer Expertise unsere gemeinsame Mission, die Digitalisierung des Mittelstandes, erfolgreich vorantreiben werden."



straight ist langjähriger Hubspot Solutions Partner und ergänzt somit das Leistungsangebot von NFQ um innovative und kreative Marketing- und Sales-Methodiken. Im Umkehrschluss profitiert straight von NFQs vielfältigem Spektrum an Software-Engineering-, Produktentwicklungs- und digitalen Transformationsdiensten.

NFQ Technologies verfügt über ein Team von rund 900 Berater:innen und IT-Expert:innen in sechs Ländern, das sich darauf spezialisiert hat, Wachstumsstrategien zu entwickeln und anschließend schnell umsetzbare, maßgeschneiderte und kostengünstige Lösungen für kleine und mittelgroße Unternehmen zu entwickeln.



Über NFQ:

NFQ wurde 2002 gegründet und beschäftigt rund 900 IT-Expert:innen in Deutschland, Litauen, Polen, Vietnam, Thailand, Singapur und Ägypten. Mit seinem Hintergrund in der Softwareentwicklung und einem Gespür für die Bedürfnisse des Marktes machte CEO Lars Jankowfsky die NFQ Gruppe zu einem Vorreiter in der digitalen Transformation. Zu den Kunden gehören u. a. KAYAK, HomeToGo oder Commercetools. https://nfq.com/



Über straight:

straight ist seit über 20 Jahren als inhabergeführte Agentur für Creative Inbound Marketing im deutschsprachigen Markt tätig. Die Spezialisierung der Agentur sind die Entwicklung digitaler Kreativlösungen und Inbound Marketing. Zu den Kunden zählen unter anderem: Allplan, bayme vbm, Bosch Hausgeräte, ChargeX, EgoKiefer, iteratec, Jochen Schweizer MyDays Group, nobilia, TalentOrange, TQ Group und Weru. https://www.straight.de/



Pressekontakt NFQ:

Lukas Schüz

DEDERICHS REINECKE & PARTNER

Agentur für Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +49 40 20 91 98 232

E-Mail: lukas.schuez@dr-p.de



Pressekontakt straight:

Ulrike Keck

Managing Partner & Founder

Tel.: +49 89 244413.110

E-Mail: Ulrike.Keck@straight.de

straight. GmbH Creative Inbound Marketing

Leopoldstraße 154 80804 München

Tel.: +49 89 244 413 0

news.straight.de

www.straight.de/

Downloads zu dieser Pressemitteilung:

frank_miller_ceo_straight_300dpi_copyright_straight.jpg straight. GmbH Dateityp: jpg Größe: 293 KByte

lars_jankowfsky_ceo_nfq_300dpi_copyright_nfq.jpg NFQ Technologies Dateityp: jpg Größe: 774 KByte