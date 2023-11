Skoove gewinnt den Deutschen Bildungs-Award 2023/24 für E-Learning Instrumentalunterricht

Skoove gewinnt einen Deutschen Bildungs-Award 2023/2024 in der Kategorie E-Learning Instrumentalunterricht

Die Auszeichnung basiert auf einer Befragung von über 33.000 Verbrauchern

Berlin, 06. November 2023 - Skoove, die innovative App für Klavierlernen, wurde mit dem Deutschen Bildungs-Award 2023/2024 in der Kategorie E-Learning für Instrumentalunterricht ausgezeichnet. Diese renommierte Auszeichnung gründet sich auf eine umfassende Umfrage unter mehr als 33.000 deutschen Verbrauchern, die über 415 Bildungsanbieter bewertet haben.



Mit qualitativ hochwertigen Online-Klavierkursen und innovativer Technologie für Feedback in Echtzeit hat sich Skoove einen Namen gemacht und die App hat jetzt 100.000 Benutzer*innen im Monat. Die App ermöglicht es jugendliche und erwachsene Klavierbegeisterten, das Klavierspielen zu erlernen, zu perfektionieren und dabei Freude zu erleben.



"Diese Auszeichnung würdigt unser Engagement für musikalische Bildung und unsere Mission, die Magie des Klaviers für alle zu entfesseln", sagte Florian Plenge, Mitgründer und CEO von Skoove.‎ ‎



Über Skoove

Gegründet im Jahr 2014 in Berlin, hat sich Skoove (Learnfield GmbH) der Vermittlung musikalischer Magie verschrieben, indem es Nutzern das Erlernen des Klavierspiels erleichtert. Die interaktive App erfreut sich bereits bei über zwei Millionen Menschen weltweit großer Beliebtheit.



‎ ‎

Pressekontakt: Hannah Barratt

Email: media@skoove.com

Telefon: +49 30 120 85919

Web: https://www.skoove.com/de