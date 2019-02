Connect - Digital Commerce Conference 2019 in der Schweiz

(press1) - 12. Februar 2019 - Am 22. Mai trifft sich die Schweizer Handels-Szene im X-TRA mitten in Zürich zur Digital Commerce Conference. Der Event für Händler, Hersteller und Brands. Auch dieses Jahr lockt das Programm mit hochkarätigen Speakern und Panel-Teilnehmer. Im Zentrum der Konferenz vom Handel für den Handel steht der Erfahrungsaustausch: Mitreissende Keynotes geben neue Impulse. Branchenpanels ermöglichen den direkten Know-how-Transfer und bieten interessante Einblicke.

Anschliessend verleiht Carpathia zusammen mit einer breit abgestützten Jury die Digital Commerce Awards: Onlineshops werden in 12 Kategorien ausgezeichnet, unter anderem in den zwei neuen B2B-Kategorien mit separater B2B-Jury: B2B Design & User Experience und B2B Services & Prozess-Integration. Ausserdem werden drei Jurypreise verliehen. Im Anschluss werden die Sieger an der Digital Commerce Night gefeiert. Die Award-Verleihung ist für Konferenz-Teilnehmer inklusive.



Tickets: https://dcomzh.ch/tickets/

Award-Anmeldung: https://digital-commerce-award.ch/anmeldung/

Jeder Schweizer oder vom Ausland her betriebene Onlineshop, Plattform, Mobile-Shop oder Mobile-App, die durch ein Warenkorbsystem mindestens ein Produkt oder Service B2B oder B2C in die Schweiz verkaufen oder eine Transaktion vermitteln, sind beim Award willkommen.



Der Event-Partner

Die Connect - Digital Commerce Connect Conference wird ermöglicht durch den exklusiven Event-Partner: Die Post.



Weitere Informationen finden Sie hier:

*Connect - Digital Commerce Conference: https://dcomzh.ch/

*Digital Commerce Award: https://digital-commerce-award.ch/



Presse: https://digital-commerce-conference.ch/medienaprtner/presse/



