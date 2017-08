B+S und qualitytraffic veranstalten erstes E-Commerce-BBQ

(press1) - Münster, 04. August 2017 - Der Logistikdienstleister B+S GmbH und die Online-Marketing-Agentur qualitytraffic GmbH laden am 1. September zu Bielefelds erstem E-Commerce-Barbecue (BBQ) ein. Ziel der Veranstaltung ist es, alle relevanten E-Commerce-Aspekte zu beleuchten. In Vorträgen und Workshops werden Themen wie die Entwicklung eines Webshops, (Online-) Marketing und Logistik behandelt. Viel Raum einnehmen wird zudem der kollegiale Austausch und das Netzwerken. Den Rahmen dafür bildet ein großes BBQ vom Smoker. Die Veranstaltung findet im neuen B+S-Logistikzentrum an der Fuggerstraße in Bielefeld statt. Die Teilnahme kostet 79 Euro (zzgl. MwSt.) pro Person.



"Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Onlinehändler zentralen Elementen ihres Geschäftes wie der Logistik nicht genug Aufmerksamkeit schenken. Dabei schlummert hier viel Optimierungs- und Verbesserungspotential", sagt Stefan Brinkmann, Geschäftsführender Gesellschafter der B+S Logistik GmbH. Gemeinsam mit der Bielefelder Onlinemarketing-Agentur qualitytraffic hat B+S deshalb das E-Commerce-BBQ aus der Taufe gehoben, das am 1. September zum ersten Mal stattfindet. Erklärtes Ziel ist es, den Teilnehmern einen ganzheitlichen Blick auf das Geschäftsmodell Onlinehandel zu vermitteln und ihnen zu helfen, versteckte Potentiale zu erkennen und zu heben. Dazu werden in Impulsvorträgen namhafter Referenten und in praxisnahen Workshops zunächst verschiedene Gesichtspunkte erörtert, die beim E-Commerce besonders wichtig sind. Das Themenspektrum erstreckt sich von der Entwicklung des Webshops über das (Online-) Marketing bis hin zu Logistik und Lieferkette.



Anschließend haben die Teilnehmer Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre mit Gleichgesinnten und Experten über ihre Erfahrungen und Fragen zum Thema auszutauschen. Thorsten Piening, Geschäftsführer der qualitytraffic GmbH: "Wir wollen nicht nur nützliche Informationen vermitteln, sondern auch einen Rahmen zum Netzwerken schaffen. Wie überall ist es auch im Onlinehandel von großem Vorteil, wenn man gute Kontakte hat und bei Fragen und Problemen weiß, wen man ansprechen kann." Für die bei der Kontaktpflege förderliche ungezwungene Atmosphäre sorgen sollen ein großes BBQ mit herzhaften Köstlichkeiten vom Smoker, kühle Getränke und reichlich Zeit. "Da bei unserem E-Commerce-BBQ der Austausch und das Networking im Vordergrund stehen, fällt der Vorhang bei uns nicht schon um 22 Uhr", sagt Piening. Darüber hinaus haben qualitytraffic und B+S Kontingente in nahen Hotels reserviert.



Die Teilnahme am E-Commerce-Barbecue kostet inklusive der Verpflegung 79 Euro (zzgl. MwSt.) pro Person. Erhältlich sind die Tickets unter: http://www.e-commerce-bbq.de



Weitere Informationen unter: http://www.b-slogistik.de

