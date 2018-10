Verselbstständigung von Congree schafft Voraussetzungen für weiteres Wachstum

(press1) - 23. Oktober 2018 - Karlsbad. Die Congree Language Technologies GmbH, Softwarehersteller im Bereich Autorenunterstützung und Content-Optimierung, ist ab sofort unabhängig. Zum 25. September 2018 hat die Across Systems GmbH als bisheriger Mehrheitsgesellschafter ihre Anteile an private Investoren aus der IT-Branche übertragen. In Verbindung mit dem Zufluss von weiterem Kapital ist Congree hervorragend für zukünftiges Wachstum aufgestellt.



"Die Übertragung der Anteile stellt einen konsequenten Schritt dar", sagt Congree-CEO Stefan Kreckwitz und erläutert: "Across und das Institut der Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Informationsforschung an der Universität des Saarlandes hatten Congree 2010 als Joint Venture gegründet, um ihre Kräfte im Sektor der Autorenunterstützung zu bündeln. Seitdem ist Congree deutlich gewachsen und hat ihr eigenes Profil im Gebiet der Content-Erstellung entwickelt."



Die Ursprungsidee von Congree war die Optimierung der Ausgangstexte für die nachfolgende Übersetzung. Inzwischen gehen die Anwendungsfelder von Autorenunterstützung weit darüber hinaus, weshalb Congree diesen Markt nun eigenständig adressiert. Across konzentriert sich dagegen auf seine Kernkompetenzen im Bereich Unterstützung und Automatisierung von Übersetzungsprozessen.



Aus der einstigen Nischenlösung für Technische Redaktionen wurde mit Produkten zur Content-Optimierung, Fremdsprachenhilfe und Tone of Voice eine Schlüsseltechnologie. Mehr als 150 Firmen nutzen Lösungen von Congree, um Herausforderungen im Kontext der Globalisierung, Digitalisierung und Corporate Identity zu meistern. "Die Eigenständigkeit bereitet Congree optimal auf die nächste Wachstumsphase vor", so Stefan Kreckwitz.



Congree könne nun freier und flexibler am Markt agieren. Geplant sei, sich noch breiter als bisher zu positionieren, z. B. hinsichtlich der Zusammenarbeit mit verschiedenen Anbietern von Content-Management- und Translation-Management-Systemen. Verbunden mit dem Zufluss von frischem Wachstumskapital, sieht sich Congree bestens aufgestellt, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen und ihre Kundenbasis zu vergrößern.

Downloads zu dieser Pressemitteilung:

Congree-CEO Stefan Kreckwitz Congree Language Technologies GmbH

Über die Congree Language Technologies GmbH:Als Softwarehersteller im Bereich Autorenunterstützung liefert die Congree Language Technologies GmbH die führenden Technologien zur Formulierung konsistenter Texte, unter Berücksichtigung definierter Stilregeln und einheitlicher Terminologie. Im Fokus der Entwicklung steht immer der Anwender. Congree unterstützt branchenübergreifend die Content-Optimierung in Unternehmen und Fachabteilungen jeder Größe. Professionelle Autoren können durch den Einsatz von Congree schneller und kostengünstiger qualitativ hochwertige, regelkonforme und leicht übersetzbare Texte erstellen. Alle Informationen unter: http://www.congree.com Über die Across Systems GmbH:Mit seinen cleveren Softwarelösungen unterstützt Across Systems Unternehmen und Übersetzer auf der ganzen Welt bei der erfolgreichen Abwicklung ihrer Übersetzungsprojekte. Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen nutzen den Across Language Server und die Across Translator Edition, um ihren täglichen Herausforderungen bei der Lokalisierung von Technischer Dokumentation oder Marketingtexten (z. B. im Bereich E-Commerce) zu begegnen. Mit der Online-Plattform crossMarket bietet Across Systems außerdem allen Akteuren der Lokalisierungsbranche unkomplizierten Zugang zu Kontakten, Projekten und Werkzeugen.Die Unternehmenszentrale in Karlsbad bei Karlsruhe steuert die Aktivitäten von Across Systems weltweit. Um seine Lösungen nah an den Anforderungen der Nutzer zu orientieren, arbeitet der Softwarehersteller eng mit drei Beiräten - dem Unternehmensbeirat, dem LSP-Beirat und dem Übersetzerbeirat - sowie mit einer eigenen Anwendergruppe zusammen.Durch den Einsatz der Across-Technologie sind transparente Übersetzungsprozesse mit einem hohen Automatisierungsgrad und größtmöglicher Informationssicherheit umsetzbar. Mit Hilfe von Schnittstellen lassen sich auch korrespondierende Systeme einfach anbinden. Das spart Zeit für das Wesentliche - die Erstellung mehrsprachiger Inhalte in höchster Qualität.Alle Informationen über die Across Systems GmbH finden Sie unter https://www.across.net/ Pressekontakte:Congree Language Technologies GmbHStefan KreckwitzIm Stoeckmaedle 13D-76307 KarlsbadTelefon: +49 7248 925 450Across Systems GmbHAnja BergemannTelefon: +49 7248 925-412Fax: +49 7248 925-444good news! GmbHNicole GaugerKolberger Straße 36D-23617 StockelsdorfTelefon: +49 451 88199-12Fax: +49 451 88199-29Leserkontakt Congree:Telefon: +49 7248 92545-0Leserkontakt Across:Telefon: +49 7248 925-425