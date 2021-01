Across Systems ist künftig Teil der Volaris Group

(press1) - 14. Januar 2021 - Am 04. Januar 2021 hat sich die Across Systems an die Volaris Group Inc. angeschlossen. Damit beginnt nach 20 Jahren ein neues, aber auch spannendes Kapitel für die Across Systems.

Die Volaris Group (www.volarisgroup.com) erwirbt und entwickelt spezialisierte Branchen-Softwarelösungen auf der ganzen Welt. Sie gehört zur Constellation Software Inc. (www.csisoftware.com), die an der Börse von Toronto gelistet ist. Die Constellation Software Inc. beschäftigt weltweit mehr als 23.000 Mitarbeitende und besitzt über 475 Softwareunternehmen, die rund 100 Branchen abdecken.



Volaris erwirbt die Across Systems als Teil einer langfristigen Investitionsstrategie, die darauf abzielt, in neue Sektoren zu expandieren und das Geschäft durch organische Investitionen und strategische Akquisitionen zu erweitern. Sie ist davon überzeugt, dass in dieser Branche eine attraktive Chance besteht, die Stärken der Volaris Organisation zu nutzen, um den fragmentierten Softwaremarkt zu konsolidieren.



Mit dieser Akquisition möchte Volaris die marktführende Rolle von Across Systems in der DACH Region sowie international weiter ausbauen. Die Lösungen der Across Systems im Bereich der Mehrsprachigkeit werden als Schlüsseltechnologie angesehen, die langfristig weiterentwickelt werden sollen.



Gerd Janiszewski, der die Gesellschaft auch weiterhin als Geschäftsführer leiten wird, freut sich: "Mit der Volaris Group haben wir einen sehr starken Partner, mit dem wir unsere auf Wachstum ausgelegte Produkt- und Marktstrategie nochmals spürbar verstärken werden. Insbesondere die extrem auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Firmenphilosophie der gesamten Constellation Software Inc. hat mich von Anfang an überzeugt. Mit dieser starken und weltweit agierenden Organisation fällt es uns noch leichter, unser internationales Wachstum zu beschleunigen."

