20 Jahre Expertise im Translation Management

(press1) - 4. Dezember 2020 - Karlsbad. Die Across Systems GmbH feiert ihren zwanzigsten Geburtstag. Im Jahr 2000 wurden die ersten Codezeilen für den heutigen Across Language Server geschrieben. Seitdem hat sich das Unternehmen zu einem der führenden Anbieter von Translation-Management-Systemen entwickelt. Heute vertrauen 25.000 Kunden weltweit, vor allem aus der DACH-Region, auf Across. Sie profitieren von der hohen Qualität, Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Language Server sowie dem umfassenden Know-how seitens Across Systems. Anlässlich des diesjährigen Jubiläums engagiert sich Across für die Umwelt und unterstützt die Aufforstung und Revitalisierung einer Streuobstwiese in der heimischen Region am Rande des Schwarzwaldes.



"Wir sind sehr stolz auf unser diesjähriges Jubiläum und bedanken uns bei unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern für ihr Vertrauen", sagt Gerd Janiszewski, Geschäftsführer der Across Systems GmbH. "In den zwanzig Jahren konnten wir eine umfassende Expertise im Bereich Translation Management aufbauen, welche wir Tag für Tag in die Weiterentwicklung unseres Unternehmens einbringen."



Vom Spin-off zum globalen Anbieter

Across Systems ist aus der Nero AG hervorgegangen, einem etablierten Anbieter von Multimedia-Software. Im Jahr 2000 stand das Unternehmen vor der Herausforderung, seine Handbücher zu übersetzen. Da das zuständige Projektteam kein passendes Produkt für das Management der Übersetzungen fand, entschloss es sich kurzerhand dazu, eine solche Lösung selbst zu entwickeln. Damit wurde der Grundstein für den heutigen Across Language Server gelegt.



Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Schnell wurde klar, welches Potenzial die Translation-Management-Software hat, sodass 2005 die Across Systems GmbH als eigenständiges Unternehmen gegründet wurde. Seitdem wurde die Funktionalität der Software kontinuierlich erweitert, ein breites Partnernetz etabliert und in die Internationalisierung investiert.



2016 hat Gerd Janiszewski als CEO die Geschicke von Across Systems übernommen und die Marktposition weiter ausgebaut sowie neue Geschäftsfelder erschlossen. Stand heute ist der Across Language Server in der V7 eines der führenden Softwareplattformen für alle Sprachressourcen und Übersetzungsprozesse in Unternehmen. Damals wie heute unterstützt Across die Kunden mit Persönlichkeit und Expertise dabei, die Übersetzungsprozesse sicher und effizient zu gestalten.



Entdecken Sie hier die Jubiläumsbotschaft von Across: https://www.youtube.com/watch?v=C75oU0mqraU



Über die Across Systems GmbH:

Mit seinen cleveren Softwarelösungen unterstützt Across Systems Unternehmen und Übersetzer auf der ganzen Welt bei der erfolgreichen Abwicklung ihrer Übersetzungsprojekte. Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen nutzen den Across Language Server und die Across Translator Edition, um ihren täglichen Herausforderungen bei der Lokalisierung von Technischer Dokumentation oder Marketingtexten (z. B. im Bereich E-Commerce) zu begegnen. Mit der Online-Plattform crossMarket bietet Across Systems außerdem allen Akteuren der Lokalisierungsbranche unkomplizierten Zugang zu Kontakten, Projekten und Werkzeugen.

Die Unternehmenszentrale in Karlsbad bei Karlsruhe steuert die Aktivitäten von Across Systems weltweit. Um seine Lösungen nah an den Anforderungen der Nutzer zu orientieren, arbeitet der Softwarehersteller eng mit drei Beiräten - dem Unternehmensbeirat, dem LSP-Beirat und dem Übersetzerbeirat - sowie mit einer eigenen Anwendergruppe zusammen.

Durch den Einsatz der Across-Technologie sind transparente Übersetzungsprozesse mit einem hohen Automatisierungsgrad und größtmöglicher Informationssicherheit umsetzbar. Mit Hilfe von Schnittstellen lassen sich auch korrespondierende Systeme einfach anbinden. Das spart Zeit für das Wesentliche - die Erstellung mehrsprachiger Inhalte in höchster Qualität.

Alle Informationen über die Across Systems GmbH finden Sie unter https://www.across.net/



