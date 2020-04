Across intensiviert Wissenstransfer mit weiteren Webinaren

(press1) - 23. April 2020 - Karlsbad. Angesichts der aktuellen Situation und Veranstaltungseinschränkungen setzt die Across Systems GmbH weiter auf Online-Events. So können sich Kunden und Interessenten kontaktlos im Homeoffice über Einsatzmöglichkeiten, Vorteile und Nutzen des Across Language Server im Rahmen von Internationalisierungsprojekten informieren. Diese werden insbesondere im Rahmen eines Anwendervortrags von der wolfcraft GmbH aufgezeigt, der praxisnah beschreibt, wie sich Übersetzungsprojekte mit Across automatisiert abwickeln lassen.



"Durch die Einführung des Across Language Server und die Anbindung an unsere Content-Management-Systeme haben wir den Übersetzungsprozess von 28 Sprachen in unserem Haus vollständig in die IT-Infrastruktur integriert. Wir reduzieren den manuellen Aufwand in den Prozessen auf ein Minimum und stellen gleichzeitig durch den Workflow sicher, dass die Übersetzungen immer auf einem sehr hohen Niveau sind." So lautet das Fazit von Christian Hurth, Head of Marketing Communications der wolfcraft GmbH. Wie sein Unternehmen, ein Hidden Champion der Handwerksbranche, dies bewerkstelligt und dabei Datenbanken aufgebaut sowie Übersetzungsprozesse aus SAP Commerce bzw. TYPO3 automatisiert hat, beschreibt er am 22. April 2020.



Das Thema Kommunikation mit korrespondierenden Systemen steht auch Mittelpunkt der kurz darauffolgenden Across-Webinare. So präsentieren Stéphanie Labroue und Loic René von Systran am 23. April 2020 die praktische Anwendung und Anpassung von maschineller Übersetzung für Unternehmen. Systran gehört mit seinen Innovationen und Lösungen zu den führenden Anbietern in diesem Bereich.



Am 29. April 2020 kommen Marc Mittag und Mandy Metzner von translate5 zu Wort. Die beiden zeigen, wie sich Lektorate formatunabhängig in InDesign, MS Office, FrameMaker und PIM / CMS-Systemen mit Across nahtlos integriert online bewerkstelligen lassen.



Am 28. Mai 2020 geht es dann um das Übersetzungsmanagement im Zusammenspiel mit hybriden Content-Management-Systemen. Phillip Austerfield von der I-D Media AG und Christian Weih-Sum von Across zeigen beispielhaft die nahtlose Integration von FirstSpirit mit dem Language Server.



Sämtliche Webinare starten um 14.00 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Zur Übersicht aller Across-Veranstaltungen: https://www.across.net/events



Über die Across Systems GmbH:

Mit seinen cleveren Softwarelösungen unterstützt Across Systems Unternehmen und Übersetzer auf der ganzen Welt bei der erfolgreichen Abwicklung ihrer Übersetzungsprojekte. Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen nutzen den Across Language Server und die Across Translator Edition, um ihren täglichen Herausforderungen bei der Lokalisierung von Technischer Dokumentation oder Marketingtexten (z. B. im Bereich E-Commerce) zu begegnen. Mit der Online-Plattform crossMarket bietet Across Systems außerdem allen Akteuren der Lokalisierungsbranche unkomplizierten Zugang zu Kontakten, Projekten und Werkzeugen.

Die Unternehmenszentrale in Karlsbad bei Karlsruhe steuert die Aktivitäten von Across Systems weltweit. Um seine Lösungen nah an den Anforderungen der Nutzer zu orientieren, arbeitet der Softwarehersteller eng mit drei Beiräten - dem Unternehmensbeirat, dem LSP-Beirat und dem Übersetzerbeirat - sowie mit einer eigenen Anwendergruppe zusammen.

Durch den Einsatz der Across-Technologie sind transparente Übersetzungsprozesse mit einem hohen Automatisierungsgrad und größtmöglicher Informationssicherheit umsetzbar. Mit Hilfe von Schnittstellen lassen sich auch korrespondierende Systeme einfach anbinden. Das spart Zeit für das Wesentliche - die Erstellung mehrsprachiger Inhalte in höchster Qualität.

Alle Informationen über die Across Systems GmbH finden Sie unter https://www.across.net/



