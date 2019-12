Across veröffentlicht weiteres Update seines Language Server

(press1) - 2. Dezember 2019 - Karlsbad. Die Version 7 des Translation-Management-Systems Across Language Server geht mit dem Emerald-Update in die nächste Runde. Im Mittelpunkt des neuen Releases stehen Funktionen, die die Terminologiearbeit vereinfachen und gleichzeitig die Produktivität sowie die Usability verbessern. Somit können Unternehmen ihre Übersetzungsprojekte im Rahmen ihrer Internationalisierung noch effizienter umsetzen.



"Das Emerald-Update unterstreicht das v7-Motto 'Speed up your translation processes'", erläutert Sergey Dubrovskiy, Head of Development bei Across Systems. "Denn Projektmanager und Übersetzer können mit unserem Language Server noch einfacher und intuitiver arbeiten, sodass Übersetzungsprozesse schneller über die Bühne gehen. Somit können sie sich auf die Erstellung qualitativ hochwertiger Zieltexte konzentrieren, um ihre Produkte passgenau auf den internationalen Märkten zu platzieren."



Eine einheitliche Terminologieverwendung in allen Zielsprachen ist die Basis für konsistente und verständliche Texte. Außerdem senkt ein gut gepflegtes Terminologiesystem durch Wiederverwendung die Übersetzungskosten und unterstützt beim Trainieren maschineller Übersetzungssysteme. Damit Unternehmen sicherstellen, dass ihre Firmenterminologie immer korrekt und in allen verwendeten Sprachen vorhanden ist, hat Across Systems in dem Emerald-Update spannende neue Funktionen integriert.



Schnellerer Zugriff auf übersetzte Textsegmente

Für mehr Produktivität sorgt unter anderem die neue zweisprachige Suche innerhalb des Translation Memory. So können Übersetzer sowohl in den Quell- als auch in den Zieltexten nach Textsegmenten suchen und erhalten anschließend die Ergebnisse übersichtlich dargestellt. Dieses neue Feature ist insbesondere bei umfangreichen Translation Memories nützlich, da es den Zugriff auf bereits übersetzte Texte und deren Wiederverwendung beschleunigt.



Übersichtlichere Darstellung von Kommentaren und Änderungen

Die verbesserte Kommentarfunktion und Änderungshistorie erleichtern ebenfalls das Arbeiten mit dem Across Language Server. Beide sind nun in einem Fenster zusammengefasst, wobei der Anwender wählen kann, ob nur Kommentare oder auch Änderungen eingeblendet werden sollen. Der neue Bearbeitungsmodus ermöglicht, einzelne oder mehrere Kommentare gleichzeitig auszuwählen und zu löschen.



Individuelle Tastenkombinationen vergeben

Tastenkombinationen sind beliebt, da sich mit ihnen schneller Befehle ausführen lassen. Damit sich Anwender nicht für jede verwendete Applikation unterschiedliche Tastenkombinationen merken müssen, können sie diese im Emerald-Update individuell vergeben. Auch ein Im- bzw. Export in den Benutzereinstellungen ist möglich.



Über die Across Systems GmbH:

Mit seinen cleveren Softwarelösungen unterstützt Across Systems Unternehmen und Übersetzer auf der ganzen Welt bei der erfolgreichen Abwicklung ihrer Übersetzungsprojekte. Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen nutzen den Across Language Server und die Across Translator Edition, um ihren täglichen Herausforderungen bei der Lokalisierung von Technischer Dokumentation oder Marketingtexten (z. B. im Bereich E-Commerce) zu begegnen. Mit der Online-Plattform crossMarket bietet Across Systems außerdem allen Akteuren der Lokalisierungsbranche unkomplizierten Zugang zu Kontakten, Projekten und Werkzeugen.

Die Unternehmenszentrale in Karlsbad bei Karlsruhe steuert die Aktivitäten von Across Systems weltweit. Um seine Lösungen nah an den Anforderungen der Nutzer zu orientieren, arbeitet der Softwarehersteller eng mit drei Beiräten - dem Unternehmensbeirat, dem LSP-Beirat und dem Übersetzerbeirat - sowie mit einer eigenen Anwendergruppe zusammen.

Durch den Einsatz der Across-Technologie sind transparente Übersetzungsprozesse mit einem hohen Automatisierungsgrad und größtmöglicher Informationssicherheit umsetzbar. Mit Hilfe von Schnittstellen lassen sich auch korrespondierende Systeme einfach anbinden. Das spart Zeit für das Wesentliche - die Erstellung mehrsprachiger Inhalte in höchster Qualität.

Alle Informationen über die Across Systems GmbH finden Sie unter https://www.across.net



