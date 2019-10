tekom-Jahrestagung: Across Systems GmbH präsentiert Vorschau auf das nächste Update

(press1) - 14. Oktober 2019 - Karlsbad. Die Across Systems GmbH präsentiert auf der tekom-Jahrestagung 2019 eine Vorschau auf das nächste Update des Across Language Server, den Blue-tailed Emerald. Die tekom-Messe ist eine der größten Veranstaltungen für die Technische Kommunikation und findet vom 12. bis 14. November im Internationalen Congresscenter Stuttgart (ICS) statt. Der Softwareentwickler aus Karlsbad ist mit einem Messestand (2/B07) in Halle C2 vertreten und wird dort allen Interessenten die neuesten Features präsentieren.



Seit der Einführung der Version 7 hat sich bei dem Across Language Server einiges getan: Von Änderungen im Project Wizard über verbesserte Kommentarfunktionen bis hin zu einem neuen Qualitätsmanagement-Modul sind viele Neuerungen dabei. Bald veröffentlicht Across das nächste Update und gibt Interessenten bereits vorab einen Überblick über die neuesten Features. Auch dieses Update wird vom v7-Kolibri begleitet und trägt den Namen "Blue-tailed Emerald".



Wie auch die Jahre zuvor beteiligt sich die Across Systems GmbH mit einem Vortrag an der tekom-Jahrestagung. Die Messebesucher können sich bei dem Vortrag "Pixel um Pixel: Lokalisierung von Displaytexten" über die Problematik bei der Übersetzung von Displaytexten informieren. Der Referent ist Christian Weih-Sum, Mitglied des Management Boards der Across Systems GmbH. Auch mögliche Lösungen werden in dem Vortrag aufgezeigt. "Für viele Übersetzer wird die Übersetzung von Displaytexten aufgrund von Einschränkungen der Textlänge oder Pixelanzahl zur Herausforderung", so Christian Weih-Sum. "In meinem Vortrag beschreibe ich, wie diese Texte bereits während des Übersetzungsprozesses an eine begrenzte Displaygröße und das jeweilige Layout angepasst werden können, womit insbesondere zeitaufwändige Review-Prozesse vermieden werden können." Der Vortrag findet am Dienstag, den 12. November, um 9:15 Uhr im Raum K1/K2 statt.



In seinen Toolpräsentationen geht Christian Weih-Sum außerdem auf die Themen "Was ist neu im Across Language Server v7?" (Dienstag und Mittwoch) und "Terminologie leicht gemacht mit crossTerm Now" (Mittwoch) ein. Hier stehen die Themenbereiche Übersetzung und Lokalisierung bzw. Terminologiemanagement im Vordergrund.



Für alle Interessenten, die gerne weitere Details zum anstehenden Update hätten oder anderweitig Fragen haben, stehen die Mitarbeiter der Across Systems GmbH an ihrem Stand 2/B07 bereit. Unter https://www.across.net/unternehmen/kontakt können auch schon vorab Termine vereinbart werden.

Vorabinformationen zum Across Language Server: https://www.across.net/across-language-server

Weitere Events, auf denen die Across Systems GmbH vertreten ist: https://www.across.net/events

cross.net/wissen/white-papers/die-einfuehrung-von-maschineller-uebersetzung



Leserkontakt Across:

Tel: +49 7248 925-425

mailto:info@across.net



Über die Across Systems GmbH:

Mit seinen cleveren Softwarelösungen unterstützt Across Systems Unternehmen und Übersetzer auf der ganzen Welt bei der erfolgreichen Abwicklung ihrer Übersetzungsprojekte. Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen nutzen den Across Language Server und die Across Translator Edition, um ihren täglichen Herausforderungen bei der Lokalisierung von Technischer Dokumentation oder Marketingtexten (z. B. im Bereich E-Commerce) zu begegnen. Mit der Online-Plattform crossMarket bietet Across Systems außerdem allen Akteuren der Lokalisierungsbranche unkomplizierten Zugang zu Kontakten, Projekten und Werkzeugen.

Die Unternehmenszentrale in Karlsbad bei Karlsruhe steuert die Aktivitäten von Across Systems weltweit. Um seine Lösungen nah an den Anforderungen der Nutzer zu orientieren, arbeitet der Softwarehersteller eng mit drei Beiräten - dem Unternehmensbeirat, dem LSP-Beirat und dem Übersetzerbeirat - sowie mit einer eigenen Anwendergruppe zusammen.

Durch den Einsatz der Across-Technologie sind transparente Übersetzungsprozesse mit einem hohen Automatisierungsgrad und größtmöglicher Informationssicherheit umsetzbar. Mit Hilfe von Schnittstellen lassen sich auch korrespondierende Systeme einfach anbinden. Das spart Zeit für das Wesentliche - die Erstellung mehrsprachiger Inhalte in höchster Qualität.

Alle Informationen über die Across Systems GmbH finden Sie unter https://www.across.net/



Pressekontakt Across:

good news! GmbH

Nicole Gauger

Tel: +49 451 88199-12

mailto:nicole@goodnews.de

http://www.goodnews.de