DMEXCO: Mit-Translation-Management-System von Across die Weichen für international erfolgreiches Marketing stellen

(press1) - 19. August 2019 - Karlsbad / Köln. Die Across Systems GmbH präsentiert auf der diesjährigen DMEXCO in Köln Lösungen für einen gelungenen internationalen Markenauftritt. Unter dem Motto "Create Multilingual Digital Experiences" zeigt der Softwarehersteller gemeinsam mit dem Sprachdienstleister Welocalize am Stand E019 in Halle 7.1, wie Unternehmen effizienter hochwertige mehrsprachige Marketinginhalte generieren.



In der internationalen Vermarktung von Produkten sehen Unternehmen eine Chance, weiter zu wachsen. Eine lokale Präsenz in den Zielländern ist nicht dafür erforderlich. Allerdings ist es für die erfolgreiche Zielgruppenansprache notwendig, Produktinformationen und Marketing-Content in die jeweilige Landessprache zu übersetzen.



Mit dem Across Language Server können Unternehmen diese Herausforderung meistern. Dafür stellt die Softwarelösung von Across Systems sämtliche erforderlichen Komponenten zur Verfügung, um Übersetzungsprozesse effizient und sicher aufzusetzen. Bereits verwendete Sätze werden gespeichert und können für spätere Übersetzungen übernommen werden. Das integrierte Terminologiemanagement hilft bei der konsistenten Verwendung der korrekten Produktbezeichnungen in allen Sprachen. Auch das Projekt- und Workflowmanagement lässt sich im Translation-Management-System straffen und automatisieren. Schnittstellen zu PIM-, Webshop- oder Content-Management-Systemen ermöglichen einen direkten Datenaustausch und weitere Zeitersparnis. Am Stand E019 in Halle 7.1 auf der DMEXCO gibt das Across-Team allen Interessierten einen Einblick in das Übersetzungsmanagement mit dem Across Language Server.



Wer mehr über die Automatisierung von Übersetzungsprozessen im Marketing- und E-Commerce-Umfeld erfahren möchte, sollte sich den Vortrag von Marina Ore¨ković, Product Owner bei Across Systems, vormerken: "PIMp my processes - Übersetzungsmanagement im E-Commerce". Dieser findet am 12. September 2019 von 16:00 bis 16:45 Uhr im Seminarraum 8 statt.

Über die Across Systems GmbH:

Mit seinen cleveren Softwarelösungen unterstützt Across Systems Unternehmen und Übersetzer auf der ganzen Welt bei der erfolgreichen Abwicklung ihrer Übersetzungsprojekte. Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen nutzen den Across Language Server und die Across Translator Edition, um ihren täglichen Herausforderungen bei der Lokalisierung von Technischer Dokumentation oder Marketingtexten (z. B. im Bereich E-Commerce) zu begegnen. Mit der Online-Plattform crossMarket bietet Across Systems außerdem allen Akteuren der Lokalisierungsbranche unkomplizierten Zugang zu Kontakten, Projekten und Werkzeugen.

Die Unternehmenszentrale in Karlsbad bei Karlsruhe steuert die Aktivitäten von Across Systems weltweit. Um seine Lösungen nah an den Anforderungen der Nutzer zu orientieren, arbeitet der Softwarehersteller eng mit drei Beiräten - dem Unternehmensbeirat, dem LSP-Beirat und dem Übersetzerbeirat - sowie mit einer eigenen Anwendergruppe zusammen.

Durch den Einsatz der Across-Technologie sind transparente Übersetzungsprozesse mit einem hohen Automatisierungsgrad und größtmöglicher Informationssicherheit umsetzbar. Mit Hilfe von Schnittstellen lassen sich auch korrespondierende Systeme einfach anbinden. Das spart Zeit für das Wesentliche - die Erstellung mehrsprachiger Inhalte in höchster Qualität.

Alle Informationen über die Across Systems GmbH finden Sie unter https://www.across.net/



