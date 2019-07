Across Systems erweitert Trainingsangebot

(press1) - 18. Juli 2019 - Karlsbad. Die Across Systems GmbH hat ihr Trainingsangebot für Industriekunden, Sprachdienstleister und freiberufliche Übersetzer weiter ausgebaut. Neu im Programm sind Webinare sowie Vor-Ort-Schulungen, die die maschinelle Übersetzung und das Post-Editing behandeln. Darüber hinaus bietet Across Systems bereits zertifizierten Sprachdienstleistern Auffrischungskurse an. Teilnehmer können sich darin für die neue Version Across v7 zertifizieren.



Zwei-Stunden-Webinar "Maschinelle Übersetzung und Post-Editing"



Dieser Kurs richtet sich an Across-Industriekunden und Übersetzer, die sich über das maschinelle Übersetzen und das Post-Editing im Allgemeinen informieren möchten. Er stellt dar, wie die maschinelle Übersetzung in Across aussieht und was beim Arbeiten mit der maschinellen Übersetzung generell beachtet werden muss. Darüber hinaus gehen die Across-Trainer auf das Post-Editing ein und zeigen, wie ein Post-Editor Texte effizient in Across nacharbeiten kann.



Zwei-Stunden-Webinar "Post-Editing mit Across"



Für freiberufliche Übersetzer, Sprachdienstleister und Industriekunden, die sich intensiv mit dem Post-Editing beschäftigen, ist die Teilnahme an diesem Kurs zu empfehlen. Neben einer allgemeinen Einführung in die Thematik geht es vor allem um die praktische Umsetzung. So wird anschaulich vermittelt, wie neuronale, maschinelle Übersetzungen in der Across-Übersetzungsumgebung crossDesk bearbeitet werden können.



Eintägiger Workshop vor Ort: "MT-Einführung mit Across"



Im Rahmen dieses Intensiv-Trainings erfahren die Teilnehmer, wie die maschinelle Übersetzung ihren Übersetzungsprozess beeinflussen und optimieren kann. Dazu werden gemeinsam mit dem Across-Trainer bestehende Prozesse angeschaut und um die maschinelle Übersetzung erweitert. Dabei geht es sowohl um Einstellungen als auch um Hintergrundwissen wie die Vorbereitung von Texten auf die maschinelle Übersetzung (Pre-Editing) und die Nachbearbeitung des maschinellen Outputs (Post-Editing). Dieses Training eignet sich für Firmen, die Unterstützung bei der Einführung der maschinellen Übersetzung suchen. Firmen, die die maschinelle Übersetzung bereits einsetzen, können ihr Wissen vertiefen, Ihre Prozesse anpassen und ihre individuellen Fragen klären.



Auffrischungskurse für die Across v7



Diese Kurse sind für bereits zertifizierte Across-Sprachdienstleister konzipiert. Innerhalb eines modulübergreifenden Online-Trainings werden die wichtigsten Neuerungen der Across v7 behandelt. Der Kurs muss von den bereits zertifizierten Mitarbeitern absolviert werden. Nachdem die Teilnehmer den abschließenden Online-Test bestanden haben und der Systemcheck positiv ausfällt, erhält der Sprachdienstleister das Zertifikat "Across Certified Across v7". Sprachdienstleister, die noch keine Across-Zertifizierung durchlaufen haben, können dies im Rahmen der Across-Classroom-Trainings tun.



Weitere Informationen zum Trainingsangebot von Across und zur Buchung: https://www.across.net/training



