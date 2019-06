Gilded Sapphire: Neues Update für Across-Version 7 verfügbar

(press1) - 25. Juni 2019 - Karlsbad. Die Across Systems GmbH ist im letzten Major Release ihres Across Language Server einige große Themen angegangen, um die Prozesse für die Anwender noch effizienter zu gestalten. Mit dem neuesten Update der Version 7 legt der Hersteller noch einmal einige Funktionen und Verbesserungen nach, unter anderem erweiterte QM-Kriterien, Filtermöglichkeiten für das Post-Editing oder die Integration des Online-Portals crossMarket.



Die Across-Version 7 geht mit dem "Gilded Sapphire"-Update in die nächste Runde. Die Fülle an Neuerungen hat den Softwarehersteller zu einem eigenen Namen für das Update inspiriert. "Schon seit Februar begleitet unsere Kunden das v7-Maskottchen, der Across-Kolibri, unter dem Motto "Speed up your tanslation processes". Daher war es naheliegend, unser neuestes Update nach einem Kolibri zu benennen", erläutert Sergey Dubrovskiy, Head of Development bei Across Systems. "Sowohl die Nutzer des Across Language Server als auch die der Across Translator Edition werden von den Weiterentwicklungen im Sapphire profitieren."



Neue Funktionen

Das interaktive Qualitätssicherungsmodul, das mit Version 7 eingeführt wurde, steht nun mit umfangreichen neuen QM-Kriterien bereit. Es zeigt dem Anwender genau, wo sich welche Fehler in der Übersetzung befinden und bietet Korrekturvorschläge an.

Weiterhin kann der Anwender sich einen schnellen Überblick darüber verschaffen, welche Absätze nach einer maschinellen Vorübersetzung bereits bearbeitet wurden. Damit lässt sich maschinelle Übersetzung und Post-Editing noch besser in den Übersetzungsprozess einbinden.

In crossTerm Now, der Zusatzkomponente in Across für unternehmensweiten Zugriff auf die Firmenterminologie, können nun individuelle Workflows für Übersetzungen und Term-Vorschläge erstellt werden. Workflowschritte lassen sich einzelnen Benutzern zuweisen, so dass diese per E-Mail erinnert werden.

Mit dem Sapphire-Update haben Across-Nutzer direkt aus der Software heraus Zugriff auf das Job-Board in crossMarket. Somit können Projektmanager mit wenigen Klicks Übersetzungsjobs posten und finden aus tausenden Sprachexperten auf dem Online-Portal schneller den passenden Partner. Übersetzer wiederum erhalten in der Across Translator Edition Informationen zu neuen passenden Jobs. Die Funktion steht auch mit der kostenfreien Basic-Mitgliedschaft auf crossMarket zur Verfügung.

Mehr Informationen zum Across Gilded Sapphire finden Interessierte auf https://www.across.net/neue-funktionen

Zum Online-Portal crossMarket: https://www.crossmarket.net



