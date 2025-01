Optimieren Sie die Logistik und entwickeln Sie Online-Verkäufe in Mittel- und Osteuropa mit Allegro One Fulfillment

(press1) - Poznań, 17. Januar 2025 - Der E-Commerce in Mittel- und Osteuropa wächst stetig.¹ Es lohnt sich, diese Tendenz zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Hierzu ist es notwendig, Logistikprozesse zu optimieren. Allegro ist eine der größten E-Commerce-Plattformen in Mittel- und Osteuropa, die Einfachheit, Effizienz und Zugang zu Millionen von Käufern vereint. Erfahren Sie, wie Allegro One Fulfillment Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe heben kann!



Allegro - E-Commerce-Marktführer in Europa

Allegro ist nicht nur die größte Shopping-Plattform in Polen, sondern auch ein starker Player, der Trends in der Region setzt. Nahezu 20 Millionen aktive Käufer nutzen Allegro im Monat und generieren enorme Umsätze. Im Jahr 2023 erreichte der Umsatzwert auf der Plattform (GMV) stolze 13 Milliarden Euro. Es geht nicht nur um Zahlen - es sind Millionen von Wachstumschancen für Verkäufer wie Sie.



Internationale Abdeckung mit einem Konto

Die Plattform Allegro ruht sich nicht auf ihren Lorbeeren aus, sondern entwickelt sich ständig weiter und bietet ihren Verkäufern immer mehr Möglichkeiten. Ab sofort können Sie Kunden in Polen, Tschechien, der Slowakei und Ungarn über dasselbe Konto erreichen. Jedes von Ihnen veröffentlichte Angebot kann in allen vier Ländern sichtbar und verfügbar sein. Das ist eine signifikante Ersparnis von Zeit und Ressourcen - ein Schritt, vier Märkte. Und das ist erst der Anfang, denn Allegro plant auch die Expansion in andere europäische Länder.



Was ist Allegro One Fulfillment?

Allegro erleichtert Ihnen die Erreichbarkeit mittel- und osteuropäischer Länder auch durch seinen Fulfillment-Service. One Fulfillment ist eine umfassende Logistiklösung, die es Ihnen ermöglicht, sich auf den Verkauf zu konzentrieren und nicht auf die Schwierigkeiten bei der Verwaltung von Lager und Versand.



Was gewinnen Sie?* Lager- und Auftragsverwaltung - Allegro lagert Ihre Produkte und bearbeitet die Vorgänge rund um die Uhr.

* Große Auswahl an Lieferoptionen - jeder Ihrer Kunden kann seine bevorzugte Methode für den Erhalt der Bestellung wählen.

* Optimale Retourenabwicklung - das Allegro One Fulfillment-Lager nimmt auch Retouren entgegen und die Retourenabwicklung erfolgt ohne Ihr Zutun.

* Garantie eines schnellen Versands (am selben Tag oder innerhalb von 24 Stunden) - von größter Bedeutung in Zeiten, in denen Geschwindigkeit nicht mehr so sehr ein Vorteil, sondern ein Standard ist.

* Zugang zur größten E-Commerce-Plattform in Polen - Millionen Käufer warten auf Ihre Produkte.



Mit Allegro One Fulfillment ist es einfach, das Verkaufsvolumen zu steigern und auf neue Märkte zu expandieren. Fügen Sie einfach Ihre Angebote hinzu und wir kümmern uns um den Rest!



Wie beginnt die Zusammenarbeit mit Allegro One Fulfillment?

Der Startvorgang ist einfach und transparent. Es kommt auf nur drei Schritte an.



1. Erstellen Sie ein Verkäuferkonto bei Allegro One Fulfillment

Wenn Sie bereits über ein Allegro-Verkäuferkonto verfügen, können Sie den vereinfachten Registrierungsprozess nutzen und die meisten Ihrer Daten werden importiert.



2. Bereiten Sie Ihre Angebote zum Verkauf auf Allegro vor

Sie können sie einfach aus Ihrem Allegro-Geschäftskonto kopieren oder von Grund auf hinzufügen - einzeln, über das Formular, oder massenhaft (Datei oder API).



* Senden Sie Ihre Produkte an das Allegro-Lager



Bereiten Sie die Benachrichtigung vor und senden Sie sie, wählen Sie die Versandart aus und liefern Sie Ihre Waren dann an die angegebene Allegro-Lageradresse. Den Rest, nämlich den Versand der Bestellungen an die Empfänger, übernimmt die Plattform.



Allegro One Fulfillment - warum lohnt es sich?

Mit der Entscheidung für die Zusammenarbeit mit Allegro One Fulfillment bieten Sie Ihren Kunden den höchsten Servicestandard und gewinnen gleichzeitig mehr Zeit für die Entwicklung Ihres Geschäfts. Bestellungen werden unabhängig von Ihren Arbeitszeiten bearbeitet. Sie müssen keine verfügbaren Versandarten auswählen oder die Versandkosten selbst berechnen. Allegro One Fulfillment bedeutet Komfort, insbesondere wenn Sie auf mehreren Märkten gleichzeitig tätig sind. Darüber hinaus erhalten Sie:



* Einfache Skalierung des Geschäfts - und Expansion auf attraktive Märkte;

* Reduzierung der Betriebskosten - aufgrund fehlender zusätzlicher Investitionen in Arbeitsplätze oder Lagerinfrastruktur;

* positive Meinungen über Ihr Unternehmen - dank schneller Lieferungen kommen Kunden wieder und empfehlen Sie weiter.



Sie möchten Allegro One Fulfillment beitreten? Das aktuelle Sonderangebot für Neuverkäufer kann Ihnen bei Ihrer Entscheidung helfen.



Allegro One Fulfillment - Sonderangebot für neue Verkäufer

Neue Verkäufer, die Allegro One Fulfillment beitreten, können mit einem Sonderangebot rechnen:

* 30 Tage ohne zusätzliche Gebühren,

* 75 % Rabatt auf die Verkaufsprovision,

* Zugriff auf 250 Highlights, die die Sichtbarkeit von Angeboten unterstützen.



Dies ist der perfekte Zeitpunkt, den ersten Schritt zur Optimierung und Erweiterung zu gehen. Sehen Sie sich hier die Aktionsregeln an.



Wählen Sie Allegro - entwickeln Sie sich ohne Grenzen

Im digitalen Zeitalter nehmen Geschwindigkeit, Komfort und Effizienz an Bedeutung zu. Allegro One Fulfillment ist ein Tool, mit dem Sie sich auf die Entwicklung Ihres Unternehmens konzentrieren können, ohne sich um die Logistik kümmern zu müssen. Gleichzeitig verschafft Ihnen Allegro Zugang zu Millionen von Kunden in einem der geografisch attraktivsten Gebiete im Hinblick auf die E-Commerce-Entwicklung. Geben Sie Ihrem Unternehmen eine Chance - erobern Sie neue Märkte ohne großen Aufwand.



¹ Key findings from the CEE E-commerce Survey Report 2023 by ecommerce-europe.eu

