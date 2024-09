Kostenlose Girokonten: Worauf Verbraucher bei der Auswahl achten sollten

Der Wechsel zu einem kostenlosen Girokonto ist einfacher, als man sich vielleicht denkt. In den meisten Fällen kann man so einen Wechselprozess in nur wenigen Schritten abschließen. Ein Bankwechsel lohnt sich immer dann, wenn das neue Konto kostenfrei ist und hinzukommend noch attraktivere Konditionen bietet. Es gibt mehrere Aspekte, die man bei einem erfolgreichen Wechsel berücksichtigen muss. Mit der richtigen Planung und den entsprechenden Schritten gestaltet sich so ein Übergang allerdings reibungslos. Viele Banken bietet zudem ihre Unterstützung und spezielle Wechseldienste an, um den gesamten Prozess für die Kunden zu erleichtern.



Die Qual der Wahl



Ein passendes kostenloses Girokonto ohne Mindesteingang sollte mit ausreichender Zeit gesucht werden. Hierzu ist es ratsam, das Online Vergleichsportal zu nutzen. Hier sind bereits die besten kostenfreien Konten aufgelistet und man muss sich nur noch durch die gesammelten Informationen arbeiten. Oft ist die Gebührenfreiheit an Bedingungen geknüpft. Deshalb ist es wichtig, dass man sich genau über die neuen Konditionen und Leistungen informiert. Sobald das ideale Girokonto gefunden ist, kann der eigentliche Wechselprozess in die Wege geleitet werden.





Perfekter Service



Der erste Schritt beim Bankwechsel ist die Eröffnung des neuen Girokontos. Die Eröffnung eines Kontos ist heute online möglich, was den Prozess deutlich vereinfacht. Die dafür notwendigen Unterlagen kann man sich einfach zu Hause runterladen. Den Identitätsnachweis kann man ganz bequem per Video-Ident-Verfahren durchführen. Als Alternative kann man in den meisten Fällen auch das Post-Ident-Verfahren wählen, bei dem man sich in einer Filiale der Deutschen Post legitimieren lässt. In der Regel erhält man so innerhalb weniger Tage die notwendigen Bankkarten, Zugangsdaten für das Online-Banking und weitere Informationen per Post.

Die Eröffnung des neuen Kontos ist der erste wichtige Schritt, allerdings ist der Wechselprozess hiermit noch nicht abgeschlossen. Als nächstes muss man alle regelmäßigen Zahlungen, wie Gehalt, Miete, Versicherungsprämien und Abos, auf das neue Konto umstellen. Relevante Zahlungspartner müssen rechtzeitig über die neue Bankverbindung informiert werden. Nur so können Zahlungen ohne Verzögerungen oder Rücklastschriften vermieden werden. Zu den relevanten Zahlungspartner können gehören:



- Arbeitgeber

- Vermieter

- Stromanbieter

- Wasseranbieter

- Telefon- und Internetanbieter

- Versicherungen

- Mitgliedschaften in versch. Clubs



Das alles hört sich recht zeitaufwendig an, doch viele Banken bieten mittlerweile einen sogenannten Kontowechselservice an, der sich genau um diese Aufgaben kümmert. Die auserwählte Bank erstellt sich eine Liste aller Zahlungspartner, die vom alten Konto abgebucht haben und anschließend informiert sie diese über die Änderung der Bankverbindung.



Sich ausreichend informieren



Man muss bei einem Bankwechsel versuchen, alle seine Fragen vor dem Wechsel beantwortet zu haben. Zum Beispiel ist die Bargeldversorgung ein entscheidender Faktor bei der Auswahl des Girokontos. Es ist wichtig zu wissen, wo und wie man kostenlos Bargeld abheben kann. Einige Banken, insbesondere die Direktbanken ohne eigene Filialen, bieten kostenfreie Bargeldabhebungen nur an bestimmten Automaten an. Diese Banken sind oft Teil eines größeren Automatenverbandes. Damit können sie kostenloses Bargeldabheben bei Automaten von Partnerbanken anbieten. Dies ist besonders praktisch, wenn man häufig unterwegs ist oder in ländlichen Regionen lebt, wo die Automaten der eigenen Bank nicht immer verfügbar sind. Deshalb gilt: Vor der Schlussentscheidung sollte bei der Bank geprüft werden, wie gut die Bargeldversorgung ist und ob es eventuell zu Einschränkungen oder Gebühren kommen kann.



Auf den Service kommt es an



Für viele Menschen ist auch der Kundenservice ein entscheidendes Kriterium bei der Wahl eines Girokontos. Bei Direktbanken, die kein eigenes Filialnetz betreiben, ist der persönliche Kontakt zur Bank naturgemäß schwieriger. Wer auf einen umfassenden Service und eine persönliche Beratung Wert legt, der sollte genau prüfen, ob das gewählte Girokonto diesen Anforderungen gerecht werden kann. Aber auch ohne eine Filiale bieten viele Direktbanken heutzutage einen telefonischen und digitalen Kundenservice an, der rund um die Uhr erreichbar ist. Das ist ein großer Vorteil, wenn man auch außerhalb der regulären Geschäftszeiten Fragen oder Probleme klären möchte. Deshalb muss jeder für sich selber entscheiden, was für eine Art Kundenservice er für sich selber bevorzugt.

Abschließend lässt sich sagen, dass ein kostenloses Girokonto eine exzellente Option ist. Vor allem für Menschen, die ihre Bankgeschäfte ohne zusätzliche Kosten abwickeln möchten. Es ist jedoch wichtig, die verschiedenen Angebote sorgfältig zu prüfen, um versteckte Gebühren oder unvorteilhaft Bedingungen zu vermeiden.

