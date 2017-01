Home IT/Technik/Interaktiv Gevekom GmbH Pressekontakt: Benjamin Barnack Altplauen 19 01187 Dresden Tel: 035121324300 Fax: benjamin.barnack@gevekom.de http://

Meldungen dieses Unternehmens: Benjamin Barnack verstärkt das Management Board der gevekom GmbH [16.01.17, 12 Uhr] Benjamin Barnack verstärkt das Management Board der gevekom GmbH (press1) - 16. Januar 2017 - Zum 1. Januar 2017 wechselte Benjamin Barnack (32 Jahre) in die Geschäftsleitung der gevekom GmbH an die Seite von Roman Molch (39 Jahre).



Als Mitglied der Geschäftsführung wird Barnack zukünftig die Verantwortung für die Positionierung der gevekom GmbH am Markt übernehmen, dazu hat er ein 5-köpfiges Expansionsteam zur Seite gestellt bekommen.



Benjamin Barnack blickt auf über 14 Jahre Branchenerfahrung im Customer Service zurück, fundierte Erfahrungen sammelte er in verschiedenen Managementpositionen bei der Bertelsmann AG, im Kundenservice der Deutschen Post AG und zuletzt als Geschäftsführer der D+S 360° Webservice GmbH in Hamburg.



Die gevekom GmbH hat sich in den letzten 10 Jahren als einer der führenden Dienstleister für anspruchsvolle und komplexe Kundenprojekte am Markt etabliert. Der Slogan "wir verkaufen!" ist bei der gevekom GmbH Programm - die gevekom GmbH sind Experten für den Vertrieb über alle Kanäle, im Inbound und im Outbound gleichermaßen.



"Wir verstehen uns als Manufaktur für anspruchsvolle Vertriebs- und Serviceprojekte. Wir verfügen über ein umfangreiches Leistungsportfolio und über langjährige Erfahrungen in der Realisierung von der Kampagnenidee bis hin zum Fullfilment. Die optimale Basis um echte Kundenerlebnisse zu schaffen! Mit unseren Partnern und Auftraggebern arbeiten wir auf Augenhöhe zusammen und entwickeln den Kundendialog kontinuierlich weiter. Wir optimieren unsere Serviceprozesse fortlaufend und steigern die Kundenzufriedenheit permanent" erklärt Benjamin Barnack.



Über 400 Mitarbeiter sind an aktuell 4, bald schon 5 Standorten (Dresden, Frankfurt am Main, Leipzig, Neubrandenburg und bald Berlin) fast rund um die Uhr, an 7 Tagen die Woche, 365 Tage im Jahr für die Kunden der gevekom mit Leidenschaft im Einsatz.



Namhafte Unternehmen und bekannte Marken wie beispielsweise Thalia, mytoys und Dodenhof setzen bereits heute auf das Know How der gevekom GmbH, die in den letzten Jahren durch ihre besondere Mitarbeiterzufriedenheit auf sich aufmerksam gemacht hat.



"Wir verfügen über eine exzellente Auftragslage und möchten gerne weiter wachsen. Mein persönliches Ziel sind 1000 Mitarbeiter in den nächsten Jahren. Mit Benjamin Barnack habe ich den richtigen Typ Mensch, mit Herz und Ehrgeiz gefunden, um unsere Expansionspläne realisieren zu können. Wir denken in vielen Dingen sehr ähnlich und werden die Expansion der gevekom gemeinsam und mit viel Freude erfolgreich umsetzen. Dabei ist mir besonders wichtig, dass wir weiterhin den Fokus auf unsere Mitarbeiter und deren Familien legen. Auch bei wachsender Größe werden wir nach wie vor einer der beliebtesten Arbeitgeber unserer Branche bleiben, dafür habe ich noch viele tolle Ideen in petto." erläutert Roman Molch, Geschäftsführer der gevekom GmbH. gevekom GmbH - Wir verkaufen!



Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im Direkt- und Telemarketing gehört die gevekom GmbH zu den absoluten Branchenspezialisten. Über 400 Mitarbeiter an vier Standorten machen die Leistungen des Unternehmens zum Erfolg. Getreu ihrem Motto - "Wir verkaufen!" - ist die gevekom täglich für ihre Kunden im deutschsprachigen Raum aktiv. Mehr als sechs Millionen In- und Outboundcalls lassen die Telefondrähte jährlich glühen. Von Neukundengewinnung, über Kundenbindung, -Entwicklung und -Rückgewinnung, bis zum Forderungsmanagement bietet die gevekom GmbH ein umfassendes Dienstleistungsportfolio an.



Weitere Informationen finden Sie unter:





PRESSEKONTAKT

gevekom GmbH

Frau Julia Domschke

Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 351 21 324 - 237

Telefax: +49 351 21 324 - 10

Internet:

E-Mail:

Altplauen 19

01187 Dresden gevekom GmbH - Wir verkaufen!Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im Direkt- und Telemarketing gehört die gevekom GmbH zu den absoluten Branchenspezialisten. Über 400 Mitarbeiter an vier Standorten machen die Leistungen des Unternehmens zum Erfolg. Getreu ihrem Motto - "Wir verkaufen!" - ist die gevekom täglich für ihre Kunden im deutschsprachigen Raum aktiv. Mehr als sechs Millionen In- und Outboundcalls lassen die Telefondrähte jährlich glühen. Von Neukundengewinnung, über Kundenbindung, -Entwicklung und -Rückgewinnung, bis zum Forderungsmanagement bietet die gevekom GmbH ein umfassendes Dienstleistungsportfolio an.Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.gevekom.de PRESSEKONTAKTgevekom GmbHFrau Julia DomschkeUnternehmenskommunikationTelefon: +49 351 21 324 - 237Telefax: +49 351 21 324 - 10Internet: http://www.gevekom.de E-Mail: mailto:julia.domschke@gevekom.de Altplauen 1901187 Dresden Share: Druck-Ansicht ] [ Weiterempfehlen ] [ press1 Originaltext abonnieren © 1998-2017 HighText Verlag / press1. Originaltexte der Unternehmen sind zur Verwendung und Wiederveröffentlichung durch die Presse freigegeben, sofern nicht anders vermerkt. Die automatisierte Übernahme oder Wiederveröffentlichung der press1-Inhalte in andere Online-Systeme bedarf der Genehmigung des HighText Verlags.

Originaltexte werden unter ausschließlicher Verantwortung des jeweiligen Unternehmens veröffentlicht. www.ibusiness.de - mobile.ibusiness.de - ibu.si - www.press1.de - www.video1.de -