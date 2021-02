Für zwei weitere Jahre: clicks digital erhält SEO- und SEA-Zertifikate des BVDW

(press1) - Die clicks digital GmbH, eine der führenden Performance-Marketing-Agenturen im deutschsprachigen Raum, wurde erneut vom Bundesverband für Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW) mit dem SEO- sowie dem SEA-Qualitätszertifikat ausgezeichnet.



Beide Zertifikate gelten ab sofort für zwei Jahre und belegen die herausragende Qualität und Transparenz in den Bereichen Suchmaschinenwerbung wie Suchmaschinenoptimierung, die clicks digital aufgrund seiner Arbeitsweise und seiner Lösungen gegenüber den eigenen Agenturkunden erbringt.



SEO-Zertifizierung für Strategie, Onpage und Offpage hoch fünf

Als eine von nur 12 Agenturen deutschlandweit erhält clicks digital auch in diesem Jahr wieder das SEO-Zertifikat für alle drei Wertungsbereiche. Damit wird die Agentur für ihre maßgeschneiderten Dienstleistungen und Lösungen im B2B und E-Commerce bereits zum fünften Mal in Folge, beginnend ab 2017, in den Bereichen SEO-Strategie, Onpage und Offpage ausgezeichnet.



Die vierte SEA-Zertifizierung in Folge

Auch im Bereich Suchmaschinenwerbung bestätigt der BVDW der Performance-Marketing-Agentur mit seinem Zertifikat die Einhaltung branchenweiter Standards, das professionelle Arbeiten sowie die Transparenz gegenüber den Kunden, die letztendlich nicht nur Vertrauen schaffen, sondern auch zu nachweislichen Erfolgen führen.



Über clicks digital

clicks digital mit Hauptsitz in Dresden und Projektbüros in Berlin, München und Köln ist seit mehr als zwölf Jahren Spezialist im Online-Marketing. Nationale wie internationale Unternehmen unterschiedlichster Branchen vertrauen den Marketing-Experten und setzen auf die umfassenden Leistungen von clicks digital. Hierzu gehören neben Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung und E-Commerce- & Onlineshop-Lösungen auch Content-Marketing, Social-Media-Marketing, E-Mail-Marketing sowie Webanalyse und Conversionoptimierung.



Der B2B- und E-Commerce-Spezialist ist Google Premium Partner wie auch Bing Partner, Mitglied im Bundesverband für Digitale Wirtschaft (BVDW) und zählt laut dem Branchenmagazin iBusiness zu den Top 100 SEO-Dienstleistern in Deutschland. Mit eigener Inhouse-Programmierung ist die Performance-Marketing-Agentur zudem Shopware Partner und hält die Zertifizierung "Magento 2 Certified Professional Developer". Seit 2019 ist clicks digital zusätzlich Hubspot-Partneragentur.



Clicks digital ist mit dem SEO- und dem SEA-Qualitätszertifikat 01/21-12/22 des BVDW ausgezeichnet.



Weitere Informationen unter: https://clicks.digital