Weichenstellung für schnelles und nachhaltiges Wachstum im E-Commerce

(press1) - 20. Jilu 2020 - clicks digital, eine der führenden Performance-Marketing-Agenturen Deutschlands, startet ab sofort eine deutschlandweite Aktion, bei der sie Unternehmen aus dem E-Commerce bezüglich Ihrer Wachstumsstrategie beraten und individuelle Konzepte für deren Ziele entwickeln möchte. Der erste Schritt ist eine kostenfreie Erstberatung, bei der digitale Wachstumspotenziale aufgedeckt und mögliche Maßnahmen besprochen werden.



Die Gründe für diese Aktion



Gerade der Online-Markt stellt für viele Unternehmen eine große Herausforderung dar: Der Wettbewerbsdruck ist in allen Branchen enorm hoch und die Marktbegleiter sind nur einen Mausklick entfernt. Um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben und das Geschäft voranzutreiben, braucht es aber vor allem Erfahrung, Zeit und Fachpersonal - wichtige Erfolgstreiber, auf die nicht jedes Unternehmen zugreifen kann. Deswegen sind erfahrene Experten von außen gefragt, die Strategien entwickeln, Konzepte erstellen sowie Maßnahmen planen und umsetzen.



Die Lösungen von clicks digital



"In jedem Unternehmen steckt das Potential wirklich nachhaltig zu wachsen," so Björn Frasiak, Digital Strategist der clicks digital GmbH. "Aber vielen fehlt einfach die Zeit ihre Ideen umsetzen oder das Wissen um die Maßnahmen, die sie zu Ihren Zielen führen." An diesem Punkt setzt die kostenlose Beratung an: In einem ersten Gespräch identifizieren die Experten von clicks digitale Wachstumspotenziale und finden weitergehend die maßgeschneiderten Marketing-Maßnahmen, mit denen die gesteckten Ziele auch erreicht werden können. Auch Unternehmen, die noch gar nicht wissen, wohin sie Ihr Geschäftsmodell entwickeln oder ausbauen können, finden in einem ersten Telefonat oder Videocall erste Ansatzpunkte.



Die Vorteile von clicks digital



- Individuelle Wachstumskonzepte

- 18 Jahre Erfahrung in der Kundenbetreuung

- Projektübergreifende Teams

- Agile Inhouse-Programmierung



Weitere Informationen unter:

https://www.clicks.de/wachstum-im-e-commerce

