Clicks digital: Mit zwei Fach-Vorträgen bei der contentixx 2020

(press1) - 2. März 2020 - clicks digital, einer der führenden Anbieter für Performance Marketing, ist dieses Jahr mit zwei praxisnahen Fachvorträgen auf der contentixx in Berlin vertreten.



Session 1: "Mit Dashboards und Analysen zu effizientem Content Recycling"



Simone Riecke, langjährige PR-Beraterin und Head of Content der clicks digital, zeigt in ihrem Vortrag, dass es im Content Marketing nicht darum geht, viel Inhalt zu produzieren - es geht vor allem auch darum guten Inhalt effektiv wiederzuverwerten. Dabei spielen vor allem Daten und Dashboards eine große Rolle. Sie sollen dabei helfen, wichtige und nutzerrelevante Inhalte zu identifizieren und diese ganz gezielt und kreativ in anderen Formaten und über verschiedene Kanäle erneut zu verwenden.



Wann und wo?

10. März, ab 16:30 Uhr im Raum #6



Session 2: "Wie gelingen starke Content-Kooperationen?"



Die Spezialität von Content Managerin Nadine Kadic sind kreative Kampagnen und umfangreiche Kooperationen zwischen Kunden und zielgruppennahen wie starken Partnern. In ihrem Vortrag zeigt sie, wie man Content-Kooperationen initiiert und so aufbaut, dass sie nicht nur die eigentliche Zielgruppe binden, sondern Unternehmen wie auch neue Partner gewinnen. Zahlreiche Beispiele aus der Praxis geben Einblicke in das Wie und Warum.



Wann und wo?

11. März, ab 10:30 Uhr im Raum Canto

Performance Marketing International - clicks digital mit Hauptsitz in Dresden und Büros in Berlin, München und Köln ist seit zwölf Jahren Spezialist im Online Marketing.Kontakt:clicks digital GmbHAn Der Mauer 101067 DresdenFon (0351) 65 31 20 10Fax (0351) 65 31 20 11