Clicks digital: Mit zwei Vorträgen und eigenem Messestand bei der Internet World Expo 2020

(press1) - Dresden, 25. Februar 2020 - Die clicks digital GmbH, eine der führenden Performance-Marketing-Agenturen, präsentiert sich dieses Jahr bereits zum fünften Mal als Aussteller bei der Internet World Expo. Zudem geben Geschäftsführer und langjähriger SEO-Experte Herbert Buchhorn sowie Digital Marketer Björn Frasiak in zwei spannenden Vorträgen tiefe Insights und praktische Tipps zu den Themen E-Commerce und Kundengewinnung. Am Messestand selbst, in Halle C6 an Stand D023, können Besucher den eigenen Shop live und kostenfrei analysieren lassen: erste Anhaltspunkte für Optimierungen werden im Anschluss mit den Marketing-Experten von clicks vor Ort besprochen.



Folgende Experten stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung:

* Herbert Buchhorn, Geschäftsführer

* Hannes Richter, Head of SEO

* Sten Krüger, Head of Sales und Marketing

* Björn Frasiak, Digital Strategist und Customer Success Manager



Sessions zu Umsatzskalierung und Optimierung der Marketingstrategien



Vortrag 1: "Kundenreise verstehen - Marketingstrategien optimieren!"



Der erfahrene Digitalstratege Björn Frasiak zeigt in seiner Session, dass der Schlüssel zum Unternehmenserfolg darin liegt, die Reise des Kunden zu verstehen und auf dieses Verhalten vorausschauend zu reagieren. Dabei spielt das Tracking der Daten entlang der Customer Journey eine entscheidende Rolle. Mit den Kenntnissen aus diesen Analysen lassen sich Marketingbudgets perfekt optimieren - mit wenig Streuverlusten.



Wann und wo?

10. März, ab 16:00 Uhr in der Infoarena II, Halle C5



Vortrag 2: "Skalierung von Umsätzen im E-Commerce"



Seit mehr als 18 Jahren ist Geschäftsführer Herbert Buchhorn als Marketer mit Schwerpunkt SEO und Consulting in der Branche unterwegs. In seiner Session zeigt er, an welchen Stellschrauben Shopbetreiber drehen sollten, um kostengünstig und vor allem nachhaltig zu wachsen.



Wann und wo?

11. März, ab 10:20 Uhr in der Infoarena I, Halle C6



Anmeldung zum kostenfreien Live-Check

Ab sofort können sich Besucher für einen kostenfreien Live-Check vor Ort anmelden. www.clicks.de/internet-world-2020