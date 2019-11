Aus Clicks Online Business wird die clicks digital GmbH

(press1) - 4. November 2019 - Mehr als zwölf Jahre Expertise im internationalen Performance Marketing, ausgezeichnetes digitales Know-how sowie langjährige zufriedene Kunden - das alles zeichnet die clicks digital GmbH aus. Um dies noch deutlicher nach außen zu tragen, setzt sich die Performance Marketing Agentur in Szene - mit neuer Firmierung als GmbH sowie frischem Logo. Alle Zeichen stehen damit auf Wachstumskurs.



Clicks digital - Die Experten für digitale Lösungen



"Ein ganzes Jahrzehnt liegt als Clicks Online Business e.K. hinter uns", so Herbert Buchhorn, Geschäftsführer der clicks digital GmbH. "In diesem Zeitraum haben wir viele spannende Kunden betreut, unsere Expertise ausgebaut und neue talentierte Experten in unser Team aufgenommen. Es war ein Jahrzehnt des Wachstums, das die Basis für unseren nächsten Schritt geschaffen hat, die Gründung der GmbH."



#Digital #International #Perfomance - dafür steht die clicks digital GmbH



Mit der GmbH und dem modernen Logo will clicks digital seine Stärken unterstreichen: Zum einen verschwindet der "Finger", da neben den Klicks zukünftig auch andere Formen wie Voice Search an Bedeutung gewinnen. Zudem ist clicks digital der Partner für länderübergreifendes Marketing, welches für Kunden und Interessenten eine große Herausforderung bei der eigenen Expansionsstrategie ist. Und Perfomance ist das Schlagwort, dass den Online Marketing-Spezialisten schon die ganze Zeit treibt und auch weiterhin auf Wachstumskurs hält.



"Mit der Umbenennung schärfen wir unser Profil", so Christoph Schöne, Geschäftsführer der clicks digital GmbH. "Nun schauen wir mit viel Tatendrang in die Zukunft und freuen uns darauf, die ersten Erfolge von clicks digital in die Wege zu leiten!"



Über clicks digital

#Digital #International #Performance - clicks digital mit Hauptsitz in Dresden und Büros in Berlin, München und Köln ist seit mehr als zwölf Jahren Spezialist im Online Marketing. Nationale wie internationale Unternehmen unterschiedlichster Branchen vertrauen den Marketing-Experten und setzen auf die umfassenden Leistungen von clicks digital. Hierzu gehören neben Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung und eCommerce & Onlineshop Lösungen auch Content Marketing, Social Media Marketing, E-Mail-Marketing sowie Webanalyse und Conversionoptimierung.



Clicks digital ist Google Premium Partner, Mitglied im Bundesverband für Digitale Wirtschaft (BVDW) und zählt laut dem Branchenmagazin iBusiness zu den Top 100 SEO-Dienstleistern in Deutschland. Referenzkunden sind unter anderem Cyberport, OSRAM, Rollei, helmexpress.com sowie SÜDKURIER.



Clicks digital ist mit dem SEO- und dem SEA-Qualitätszertifikat 01/19-12/20 des BVDW ausgezeichnet.



Weitere Informationen unter: https://www.clicks.de