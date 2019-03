Auf Wachstumskurs: Clicks Online Business holt Christoph Schöne als zweiten Geschäftsführer

(press1) - 14. März 2019 - Als eine der führenden Performance Marketing Agenturen verstärkt sich Clicks Online Business mit dem erfahrenen Christoph Schöne als zweiten Geschäftsführer. Dieser wird ab sofort gemeinsam mit Herbert Buchhorn die Geschäftsleitung übernehmen. Während Christoph Schöne strategisch den Ausbau der Agentur vorantreibt, wird sich Herbert Buchhorn wieder verstärkt dem Neukundengeschäft und der Produktentwicklung widmen.



Geballte Agenturerfahrung

Christoph Schöne (40) kommt als erfahrener Marketing-Spezialist von der Digital-Agentur Mindbox. Dort war er seit 2009 ebenfalls als Geschäftsführer für den Aufbau der Agentur und den Bereich HR zuständig. Zudem ist Christoph Schöne systemischer Coach für Organisationsentwicklung. Bei Clicks Online Business verantwortet er die Bereiche HR und Technologie und wird den strategischen Ausbau der Agentur übernehmen.



Präsenz der Agentur nach außen festigen

"Wir haben letztes Jahr ein Umsatzplus von 30% erwirtschaftet", so Herbert Buchhorn, Gründer und bisher alleiniger Geschäftsführer von Clicks Online Business. "Darauf können und wollen wir uns nicht ausruhen. Im Geschäftsfeld B2B öffnen sich Unternehmen jetzt mehr denn je für unsere Leistungen rund um das digitale wie datengetriebene Marketing. Ich freue mich, dass ich mit Christoph Schöne die dafür notwendige Expertise für Clicks verstärken konnte."



"Die ersten Tage bei Clicks haben mir gezeigt, dass das ganze Team mit viel Herzblut und hohem Engagement Kunden entwickelt und wirklich voranbringt", so Christoph Schöne, Geschäftsführer von Clicks Online Business. "Gemeinsam werden wir das Wachstum von Clicks weiter vorantreiben - darauf freue ich mich."



Von der Suchmaschinenoptimierung zur Performance Marketing Agentur

Clicks Online Business wurde 2007 von Herbert Buchhorn als Agentur für Suchmaschinenoptimierung in Berlin gegründet. Im Laufe der letzten zwölf Jahre kamen zahlreiche Leistungen aus dem Performance Marketing wie PPC, Content Marketing oder ganz speziell die Webanalyse hinzu. Die Agentur betreut vorranging Kunden aus dem E-Commerce und ist mit eigener Programmierabteilung sowie als Shopware- und Magento-Partner aktiv. Zu Beginn dieses Jahres zeichnete der BVDW die Performance Marketing Agentur wiederholt mit dem Qualitätszertifikaten für SEO und SEA aus. Das unterstreicht die herausragende Arbeitsweise von Clicks Online Business.



Über Clicks Online Business

Performance Marketing International - Clicks Online Business mit Hauptsitz in Dresden und Büros in Berlin, München und Köln ist seit zwölf Jahren Spezialist im Online Marketing. Nationale wie internationale Unternehmen unterschiedlichster Branchen, vertrauen den Marketing-Experten und setzen auf die umfassenden Leistungen von Clicks Online Business. Hierzu gehören neben Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung und eCommerce & Onlineshop Lösungen auch Content Marketing, Social Media Marketing, E-Mail-Marketing sowie Webanalyse und Conversionoptimierung.



Clicks Online Business ist Google Premium Partner, Mitglied im Bundesverband für Digitale Wirtschaft (BVDW) und zählt laut dem Branchenmagazin iBusiness zu den Top 100 SEO-Dienstleistern in Deutschland. Referenzkunden sind unter anderem Cyberport, OSRAM, Rollei, helmexpress.com sowie SÜDKURIER.



Clicks Online Business ist mit dem SEO- und dem SEA-Qualitätszertifikat 01/19-12/20 des BVDW ausgezeichnet.



Weitere Informationen unter: https://www.clicks.de

Downloads zu dieser Pressemitteilung: